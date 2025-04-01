https://crimea.ria.ru/20250401/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-obstrela-v-gorlovke-1145356329.html

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке

По факту обстрела украинскими вооруженными формированиями центра Горловки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T12:05

2025-04-01T12:05

2025-04-01T12:05

ск рф (следственный комитет российской федерации)

горловка

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. По факту обстрела украинскими вооруженными формированиями центра Горловки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.1 апреля ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по городскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Повреждено также близлежащее административное здание. По последним данным, пострадали 16 мирных жителей.Представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям, будут привлечены к предусмотренной законом ответственности, добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаку на Крымский мост ракетами ATACMS помогали готовить США – СМИБеспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в КрымуПрицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, новости, происшествия