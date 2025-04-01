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Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке
По факту обстрела украинскими вооруженными формированиями центра Горловки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T12:05
2025-04-01T12:05
2025-04-01T12:05
ск рф (следственный комитет российской федерации)
горловка
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. По факту обстрела украинскими вооруженными формированиями центра Горловки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.1 апреля ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по городскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Повреждено также близлежащее административное здание. По последним данным, пострадали 16 мирных жителей.Представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям, будут привлечены к предусмотренной законом ответственности, добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаку на Крымский мост ракетами ATACMS помогали готовить США – СМИБеспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в КрымуПрицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, новости, происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке
СК возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ центра Горловки