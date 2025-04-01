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Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке
По факту обстрела украинскими вооруженными формированиями центра Горловки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T12:05
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
горловка
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. По факту обстрела украинскими вооруженными формированиями центра Горловки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.1 апреля ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по городскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Повреждено также близлежащее административное здание. По последним данным, пострадали 16 мирных жителей.Представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям, будут привлечены к предусмотренной законом ответственности, добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаку на Крымский мост ракетами ATACMS помогали готовить США – СМИБеспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в КрымуПрицельный удар: украинские боевики атаковали бригаду скорой помощи в ЛНР
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, новости, происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела в Горловке

СК возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ центра Горловки

12:05 01.04.2025
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоРезультат обстрела центра Горловки
Результат обстрела центра Горловки
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. По факту обстрела украинскими вооруженными формированиями центра Горловки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
1 апреля ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по городскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Повреждено также близлежащее административное здание. По последним данным, пострадали 16 мирных жителей.

"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст. 105 и ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества)", – сообщили в Следственном комитете.

Представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям, будут привлечены к предусмотренной законом ответственности, добавили в СК.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Обстрелы ВСУНовостиПроисшествия
 
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