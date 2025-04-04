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Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство
Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство
В Крыму не хватает специалистов в отрасли сельского хозяйства. Лишь небольшой процент выпускников профильных вузов идет в профессию. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T06:02
2025-04-04T06:02
радио "спутник в крыму"
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василий рогатин
государственный совет рк (госсовет)
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Крыму не хватает специалистов в отрасли сельского хозяйства. Лишь небольшой процент выпускников профильных вузов идет в профессию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного совета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.Многие люди не хотят устраиваться официально, уточнил Рогатин. Причина – соцвыплаты, которых лишаются кандидаты из-за увеличения дохода. Но и выпускники не идут в профессию."Крымские вузы за год выпускают около 900 молодых специалистов в нашей отрасли. Из них в 2024-м только 146 человек пошли работать в сельское хозяйство. Это всего 14 процентов", – отметил Рогатин.Чтобы повысить престиж отрасли, в этом году планируют открыть 44 профкласса в школах. Так с 7-8 класса дети начнут знакомится с работой сельского хозяйства и понимать, как устроена и чем перспективна эта отрасль.Намечена большая работа по поднятию престижа отрасли. В первую очередь, это встречи с молодыми специалистами."С ними нужно разговаривать, приглашать их на практику во время учебы. Тем более условия зарплаты и жилья для них хорошие", – уточнил председатель Комитета Государственного Совета РК.Рогатин отметил, что сама отрасль в Крыму развивается. Регулярно обновляют технику. К примеру, сегодня один комбайн по уборке винограда заменяет труд 100 человек. Но и ручной труд все равно необходим, без специалистов не обойтись.Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники. Также 12 марта сообщалось о том, что правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет урожай зерновых в КрымуСША помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый домВ Севастополе пересчитают виноградники
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РИА Новости Крым
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96
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новости, крым, новости крыма, василий рогатин, государственный совет рк (госсовет), сельское хозяйство, минсельхоз крыма
Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство

В Крыму решают проблему кадрового дефицита в сельском хозяйстве

06:02 04.04.2025
 
© ТГ-канал Алексей СмирновСельское хозяйство
Сельское хозяйство
© ТГ-канал Алексей Смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Крыму не хватает специалистов в отрасли сельского хозяйства. Лишь небольшой процент выпускников профильных вузов идет в профессию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного совета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
"В сельском хозяйстве республики вакантны около 6 тысяч рабочих мест. Особенно эта цифра актуальна на период сбора урожая. Не хватает и конкретных специалистов: агрономов, ветеринаров, зоотехников, инженеров, электриков", – заявил Рогатин.
Многие люди не хотят устраиваться официально, уточнил Рогатин. Причина – соцвыплаты, которых лишаются кандидаты из-за увеличения дохода. Но и выпускники не идут в профессию.
"Крымские вузы за год выпускают около 900 молодых специалистов в нашей отрасли. Из них в 2024-м только 146 человек пошли работать в сельское хозяйство. Это всего 14 процентов", – отметил Рогатин.
Чтобы повысить престиж отрасли, в этом году планируют открыть 44 профкласса в школах. Так с 7-8 класса дети начнут знакомится с работой сельского хозяйства и понимать, как устроена и чем перспективна эта отрасль.
"Также, чтобы решить кадровый вопрос мы планируем привлечь мигрантов из Бангладеш, Индии и Китая. Но я глубоко убежден, что у нас есть и свой внутренний ресурс. Есть люди, которые могли бы работать", – заявил специалист.
Намечена большая работа по поднятию престижа отрасли. В первую очередь, это встречи с молодыми специалистами.
"С ними нужно разговаривать, приглашать их на практику во время учебы. Тем более условия зарплаты и жилья для них хорошие", – уточнил председатель Комитета Государственного Совета РК.
Рогатин отметил, что сама отрасль в Крыму развивается. Регулярно обновляют технику. К примеру, сегодня один комбайн по уборке винограда заменяет труд 100 человек. Но и ручной труд все равно необходим, без специалистов не обойтись.

"В Крыму есть все для развития сельского хозяйства. В том числе, есть целые династии специалистов. Это нужно развивать и рассказывать об этом людям. Это благородная и хорошая работа. Это наша продовольственная безопасность", – подчеркнул Рогатин.

Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретение сельхозтехники. Также 12 марта сообщалось о том, что правительство выделит больше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.
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