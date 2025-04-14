https://crimea.ria.ru/20250414/kiev-za-sutki-vosem-raz-udaril-po-obektam-energetiki-rf-1145656100.html
Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ
Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ
Киевский режим в обход всех договоренностей за сутки нанес восемь ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T13:30
2025-04-14T13:30
2025-04-14T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим в обход всех договоренностей за сутки нанес восемь ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.В Минобороны России уточнили, что под удары попали Белгородская, Брянская, Запорожская, Курская области. Кроме того, из-за атаки украинского БПЛА на электроподстанцию в Луганской Народной Республике без электроснабжения оставалось около 36 600 человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах.Также утром в понедельник сообщалось, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбит еще один F-16 ВВС УкраиныВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный жительЗа преступления ВСУ возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел с 2014 года
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, энергетика, украина, россия
Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ
Украина за сутки нанесла восемь ударов по объектам энергетики России