Рейтинг@Mail.ru
Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250414/kiev-za-sutki-vosem-raz-udaril-po-obektam-energetiki-rf-1145656100.html
Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ
Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ
Киевский режим в обход всех договоренностей за сутки нанес восемь ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T13:30
2025-04-14T13:30
министерство обороны рф
новости сво
энергетика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143090131_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_7ed0bf955a4082a7da72dabfc3e0b335.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим в обход всех договоренностей за сутки нанес восемь ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.В Минобороны России уточнили, что под удары попали Белгородская, Брянская, Запорожская, Курская области. Кроме того, из-за атаки украинского БПЛА на электроподстанцию в Луганской Народной Республике без электроснабжения оставалось около 36 600 человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах.Также утром в понедельник сообщалось, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбит еще один F-16 ВВС УкраиныВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный жительЗа преступления ВСУ возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел с 2014 года
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143090131_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_2d0f1f6c87dd6ec802ab27807234dcc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, энергетика, украина, россия
Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ

Украина за сутки нанесла восемь ударов по объектам энергетики России

13:30 14.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ запускают беспилотники
Боевики ВСУ запускают беспилотники
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим в обход всех договоренностей за сутки нанес восемь ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
"В нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам за сутки было зафиксировано восемь атак ВСУ на объекты российской энергетики", – заявили в оборонном ведомстве.
В Минобороны России уточнили, что под удары попали Белгородская, Брянская, Запорожская, Курская области. Кроме того, из-за атаки украинского БПЛА на электроподстанцию в Луганской Народной Республике без электроснабжения оставалось около 36 600 человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах.
Также утром в понедельник сообщалось, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сбит еще один F-16 ВВС Украины
ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный житель
За преступления ВСУ возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел с 2014 года
 
Министерство обороны РФНовости СВОЭнергетикаУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:50В Крыму снизился уровень преступности
13:30Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ
13:14Когда в Симферополе отключат отопление
13:06Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября
12:45Города и районы Крыма отмечают 81-ю годовщину освобождения
12:26Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО
12:17Сколько санаториев и клиник Крыма лечат бойцов СВО по льготным программам
12:06Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей
11:53Заморозки в Крыму: ночью и утром во вторник похолодает до -4
11:46Защищал интересы России: в Советском районе Крыма простились с воином СВО
11:15Крымский мост: со стороны Тамани растет очередь
11:07В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – власти
11:00Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздники
10:51Индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа
10:35В ДТП в Крыму погибли 4 человека и 9 получили ранения
10:12Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания
10:03В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
09:20Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину
09:16Просадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправят
09:09После землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома
Лента новостейМолния