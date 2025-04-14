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Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Об РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T14:22
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Об этом сообщает Минобороны.В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ, проинформировали в ведомстве.Как подчеркнули в Минобороны, Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Накануне украинские СМИ сообщили о двух взрывах в городе Сумы. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, сумы, украина, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

ВС РФ в воскресенье ударили "Искандерами" по месту совещания командования ВСУ в Сумах

14:22 14.04.2025 (обновлено: 14:31 14.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Об этом сообщает Минобороны.
"Вчера Вооруженными Силами РФ в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск", - говорится в сообщении.
В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ, проинформировали в ведомстве.
Как подчеркнули в Минобороны, Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Накануне украинские СМИ сообщили о двух взрывах в городе Сумы. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая.
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РоссияНовости СВОСумыУкраинаМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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