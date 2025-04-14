https://crimea.ria.ru/20250414/voennye-iskanderami-udarili-po-mestu-soveschaniya-komandirov-vsu-v-sumakh-1145657094.html
Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Об РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T14:22
2025-04-14T14:22
2025-04-14T14:31
россия
новости сво
сумы
украина
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145211567_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ad548496293b0e7717bb682e95c68858.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Об этом сообщает Минобороны.В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ, проинформировали в ведомстве.Как подчеркнули в Минобороны, Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Накануне украинские СМИ сообщили о двух взрывах в городе Сумы. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сумы
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145211567_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_0539136281f434768bd631421c20d144.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости сво, сумы, украина, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
ВС РФ в воскресенье ударили "Искандерами" по месту совещания командования ВСУ в Сумах
14:22 14.04.2025 (обновлено: 14:31 14.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Об этом сообщает Минобороны.
"Вчера Вооруженными Силами РФ в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск", - говорится в сообщении.
В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ, проинформировали в ведомстве.
Как подчеркнули в Минобороны, Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Накануне украинские СМИ сообщили о двух взрывах в городе Сумы. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.