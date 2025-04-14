https://crimea.ria.ru/20250414/voennye-iskanderami-udarili-po-mestu-soveschaniya-komandirov-vsu-v-sumakh-1145657094.html

Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Военные "Искандерами" ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Об РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T14:22

2025-04-14T14:22

2025-04-14T14:31

россия

новости сво

сумы

украина

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Об этом сообщает Минобороны.В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ, проинформировали в ведомстве.Как подчеркнули в Минобороны, Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Накануне украинские СМИ сообщили о двух взрывах в городе Сумы. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, сумы, украина, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины)