https://crimea.ria.ru/20250414/v-krymu-snizilsya-uroven-prestupnosti-1145656306.html

В Крыму снизился уровень преступности

В Крыму снизился уровень преступности - РИА Новости Крым, 14.04.2025

В Крыму снизился уровень преступности

За три месяца 2025 года в Крыму зарегистрировано 5,4 тысяч преступлений, а уровень раскрываемости составил 75,3%, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T13:50

2025-04-14T13:50

2025-04-14T13:51

преступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. За три месяца 2025 года в Крыму зарегистрировано 5,4 тысяч преступлений, а уровень раскрываемости составил 75,3%, сообщает пресс-служба прокуратуры республики."На 34,1% меньше совершено фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований — минус 100%", — уточнили в ведомстве.В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 783 преступления, из них 611 — факты сбыта. Раскрываемость составила 91,2%, по сбыту — 87,6%, приводят данные в прокуратуре.Преступления против собственности составили 2,6 тысяч случаев, их раскрываемость — 61,6%. Снизилось и число краж, мошенничеств и разбоев."Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, возросло на 6,7 % (с 60 до 64)", – заключили в пресс-службе надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схемеЖитель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

преступность, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, закон и право