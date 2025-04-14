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В Крыму снизился уровень преступности - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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В Крыму снизился уровень преступности
В Крыму снизился уровень преступности - РИА Новости Крым, 14.04.2025
В Крыму снизился уровень преступности
За три месяца 2025 года в Крыму зарегистрировано 5,4 тысяч преступлений, а уровень раскрываемости составил 75,3%, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T13:50
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преступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. За три месяца 2025 года в Крыму зарегистрировано 5,4 тысяч преступлений, а уровень раскрываемости составил 75,3%, сообщает пресс-служба прокуратуры республики."На 34,1% меньше совершено фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований — минус 100%", — уточнили в ведомстве.В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 783 преступления, из них 611 — факты сбыта. Раскрываемость составила 91,2%, по сбыту — 87,6%, приводят данные в прокуратуре.Преступления против собственности составили 2,6 тысяч случаев, их раскрываемость — 61,6%. Снизилось и число краж, мошенничеств и разбоев."Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, возросло на 6,7 % (с 60 до 64)", – заключили в пресс-службе надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схемеЖитель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе
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60
преступность, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, закон и право
В Крыму снизился уровень преступности

В Крыму зарегистрировали 5,4 тысячи преступлений с начала 2025 года – прокуратура

13:50 14.04.2025 (обновлено: 13:51 14.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. За три месяца 2025 года в Крыму зарегистрировано 5,4 тысяч преступлений, а уровень раскрываемости составил 75,3%, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В правоохранительных органах отмечают снижение числа преступлений в общественных местах на 4%, а правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, суммарно сократились на 72%. Несовершеннолетние стали на 16% реже переступать закон, ранее судимые тоже, но их показатель ниже – всего -1,6%.
"На 34,1% меньше совершено фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований — минус 100%", — уточнили в ведомстве.
В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 783 преступления, из них 611 — факты сбыта. Раскрываемость составила 91,2%, по сбыту — 87,6%, приводят данные в прокуратуре.
Преступления против собственности составили 2,6 тысяч случаев, их раскрываемость — 61,6%. Снизилось и число краж, мошенничеств и разбоев.
"Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, возросло на 6,7 % (с 60 до 64)", – заключили в пресс-службе надзорного ведомства.
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