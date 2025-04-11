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Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе
Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе
Севастопольский суд приговорил приезжего 31-летнего мужчину к девяти годам колонии за убийство. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T17:30
2025-04-11T17:30
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убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Севастопольский суд приговорил приезжего 31-летнего мужчину к девяти годам колонии за убийство. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры региона.Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 октября 2024 года на территории набережной Рыбпорта.В севастопольской прокуратуре добавили, что сотрудники полиции установили, с кем погибший уезжал в тот вечер из дома и где произошло преступление. Злоумышленник был задержан, им оказался ранее судимый уроженец Махачкалы. Он дал признательные показания.Ранее сообщалось, что к девяти годам колонии приговорен заочно беглый гражданин Украины, который еще в 2014 году убил из ревности к своей сожительнице 40-летнего знакомого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионераКрымчанина приговорили к 12 годам "строгача" за переписку с малолетнейВ Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца
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РИА Новости Крым
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Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе

В Севастополе приезжий приговорен к девяти годам колонии за убийство знакомого

17:30 11.04.2025
 
© Следком Крыма и СевастополяВ Севастополе обвиняемый в убийстве приезжий во время следственного эксперимента
В Севастополе обвиняемый в убийстве приезжий во время следственного эксперимента
© Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Севастопольский суд приговорил приезжего 31-летнего мужчину к девяти годам колонии за убийство. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры региона.
Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 октября 2024 года на территории набережной Рыбпорта.

"Нетрезвый злоумышленник в ходе бытового конфликта нанес 41-летнему знакомому множественные удары и задушил его. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант сбросил тело в море в район пляжа Голубая бухта", – сообщили в надзорном ведомстве.

В севастопольской прокуратуре добавили, что сотрудники полиции установили, с кем погибший уезжал в тот вечер из дома и где произошло преступление. Злоумышленник был задержан, им оказался ранее судимый уроженец Махачкалы. Он дал признательные показания.

"С учетом мнения государственного обвинителя, наказания по предыдущему приговору суда за покушение на кражу и наличия ряда смягчающих обстоятельств, Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновному 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – проинформировали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ранее сообщалось, что к девяти годам колонии приговорен заочно беглый гражданин Украины, который еще в 2014 году убил из ревности к своей сожительнице 40-летнего знакомого.
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