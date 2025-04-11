Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе
В Севастополе приезжий приговорен к девяти годам колонии за убийство знакомого
© Следком Крыма и СевастополяВ Севастополе обвиняемый в убийстве приезжий во время следственного эксперимента
© Следком Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Севастопольский суд приговорил приезжего 31-летнего мужчину к девяти годам колонии за убийство. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры региона.
Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 октября 2024 года на территории набережной Рыбпорта.
"Нетрезвый злоумышленник в ходе бытового конфликта нанес 41-летнему знакомому множественные удары и задушил его. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант сбросил тело в море в район пляжа Голубая бухта", – сообщили в надзорном ведомстве.
В севастопольской прокуратуре добавили, что сотрудники полиции установили, с кем погибший уезжал в тот вечер из дома и где произошло преступление. Злоумышленник был задержан, им оказался ранее судимый уроженец Махачкалы. Он дал признательные показания.
"С учетом мнения государственного обвинителя, наказания по предыдущему приговору суда за покушение на кражу и наличия ряда смягчающих обстоятельств, Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновному 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – проинформировали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Ранее сообщалось, что к девяти годам колонии приговорен заочно беглый гражданин Украины, который еще в 2014 году убил из ревности к своей сожительнице 40-летнего знакомого.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: