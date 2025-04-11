https://crimea.ria.ru/20250411/zhitel-makhachkaly-poluchil-9-let-za-ubiystvo-v-sevastopole-1145604212.html

Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе

Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе

Севастопольский суд приговорил приезжего 31-летнего мужчину к девяти годам колонии за убийство. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T17:30

2025-04-11T17:30

2025-04-11T17:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Севастопольский суд приговорил приезжего 31-летнего мужчину к девяти годам колонии за убийство. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и прокуратуры региона.Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 октября 2024 года на территории набережной Рыбпорта.В севастопольской прокуратуре добавили, что сотрудники полиции установили, с кем погибший уезжал в тот вечер из дома и где произошло преступление. Злоумышленник был задержан, им оказался ранее судимый уроженец Махачкалы. Он дал признательные показания.Ранее сообщалось, что к девяти годам колонии приговорен заочно беглый гражданин Украины, который еще в 2014 году убил из ревности к своей сожительнице 40-летнего знакомого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионераКрымчанина приговорили к 12 годам "строгача" за переписку с малолетнейВ Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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