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"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме
"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме - РИА Новости Крым, 13.04.2025
"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме
Вкладывая деньги в различные инвестиции и играя на бирже в расчете на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут оказаться жертвами аферистов. Об этом... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T20:54
2025-04-13T19:18
мошенничество
мвд по республике крым
безопасность
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кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Вкладывая деньги в различные инвестиции и играя на бирже в расчете на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут оказаться жертвами аферистов. Об этом напомнили в пресс-службе МВД Крыма.Также правоохранители напомнили, что в нельзя доверять незнакомцам, которые предлагают легкий или быстрый способ заработать."Не совершайте сомнительных операций, касающихся ваших сбережений", – призвали в полиции Крыма.Ранее пресс-служба министерства образования республики сообщала, что телефонные мошенники в Крыму звонят школьникам и их родителям под видом учителей и директоров школ.Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млнПрофиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокироватьРоссиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мошенничество, мвд по республике крым, безопасность, интернет, общество, кибербезопасность, киберпреступность
"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме

В полиции Крыма призвали не совершать сомнительных операций со сбережениями

20:54 13.04.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационная безопасность
Информационная безопасность - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Вкладывая деньги в различные инвестиции и играя на бирже в расчете на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут оказаться жертвами аферистов. Об этом напомнили в пресс-службе МВД Крыма.

"Как показывает практика, доверчивые граждане вкладывают все свои деньги на различных биржах (инвестиции, криптовалюта), рассчитывая на молниеносную прибыль, но позже оказывается, что это были аферисты и человек остается и без прибыли, и без своих денежных средств", – сказано в сообщении ведомства.

Также правоохранители напомнили, что в нельзя доверять незнакомцам, которые предлагают легкий или быстрый способ заработать.
"Не совершайте сомнительных операций, касающихся ваших сбережений", – призвали в полиции Крыма.
Ранее пресс-служба министерства образования республики сообщала, что телефонные мошенники в Крыму звонят школьникам и их родителям под видом учителей и директоров школ.
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
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