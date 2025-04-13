https://crimea.ria.ru/20250413/igra-na-birzhe-v-politsii-napomnili-o-moshennicheskoy-skheme-1145642804.html

"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме

"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме - РИА Новости Крым, 13.04.2025

"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме

Вкладывая деньги в различные инвестиции и играя на бирже в расчете на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут оказаться жертвами аферистов. Об этом... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T20:54

2025-04-13T20:54

2025-04-13T19:18

мошенничество

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Вкладывая деньги в различные инвестиции и играя на бирже в расчете на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут оказаться жертвами аферистов. Об этом напомнили в пресс-службе МВД Крыма.Также правоохранители напомнили, что в нельзя доверять незнакомцам, которые предлагают легкий или быстрый способ заработать."Не совершайте сомнительных операций, касающихся ваших сбережений", – призвали в полиции Крыма.Ранее пресс-служба министерства образования республики сообщала, что телефонные мошенники в Крыму звонят школьникам и их родителям под видом учителей и директоров школ.Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млнПрофиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокироватьРоссиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд по республике крым, безопасность, интернет, общество, кибербезопасность, киберпреступность