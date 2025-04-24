https://crimea.ria.ru/20250424/v-mid-otvetili-zelenskomu-na-nepriznanie-kryma-rossiyskim-1145927052.html

В МИД ответили Зеленскому на непризнание Крыма российским

В МИД ответили Зеленскому на непризнание Крыма российским - РИА Новости Крым, 24.04.2025

В МИД ответили Зеленскому на непризнание Крыма российским

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским в очередной раз показывает недоговороспособность Киева. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T11:51

2025-04-24T11:51

2025-04-24T11:51

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

владимир зеленский

украина

крым

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским в очередной раз показывает недоговороспособность Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг."Подобный шизофренический подход киевского режима вновь показал абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление продолжать эту бойню до последнего украинца, не считаясь ни с какими жертвами", - сказала Захарова.Представитель российского МИДа напомнила, что 23 апреля в Лондоне планировался второй раунд консультаций представителей США с британскими, французскими, германскими коллегами, также с делегацией из Киева по тематике украинского кризиса. Заявлялось, что "это должны быть консультации не столько кризису, сколько по его урегулированию". Как сообщали западные СМИ, предполагалось обсуждение некоего плана Вашингтона из семи пунктов, который был призван открыть путь к мирному урегулированию", уточнила Захарова."Но Зеленский категорически отказался идти на какие-либо уступки и заявил о юридическом непризнании вхождения Крыма, как он сформулировал, в состав России. И демонстративно изъявил желание вести переговоры лишь о прекращении огня, да и только на своих, Зеленского, условиях", - сказала Захарова.По ее мнению, глава киевского режима сорвал переговоры по Украине в Лондоне, подтвердив курс Киева на "торпедирование" наметившегося мирного процесса.Говоря о срыве украинской стороной пасхального перемирия, Захарова сказала, что Зеленский таким образом старался подставить США, нанося удары по российским позициям американским оружием."ВСУ тот мораторий 30-дневный (на удары по объектам энергетической инфраструктуры - ред.) нарушили 136 раз. Киевский режим сорвал тот мораторий. Также он сорвал и объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие", - сказала она.Ранее издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники сообщало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев юридически не признает Крым российским.Трамп в ответ обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.При этом сам президент США уклонился от ответа, когда его спросили о возможности признания Крыма частью РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Советник Трампа назвал Зеленскому три причины признать Крым российскимЧто делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнениеТрамп ответил на заявление Зеленского о Крыме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский, украина, крым, россия, политика