https://crimea.ria.ru/20250424/v-sevastopole-nashli-narusheniya-pri-vylove-ryby-i-razvedenii-mollyuskov-1145923912.html

В Севастополе нашли нарушения при вылове рыбы и разведении моллюсков

В Севастополе нашли нарушения при вылове рыбы и разведении моллюсков - РИА Новости Крым, 24.04.2025

В Севастополе нашли нарушения при вылове рыбы и разведении моллюсков

В Севастополе выявлены 16 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимались выловом рыбы и выращиванием моллюсков с нарушениями. Об РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T10:20

2025-04-24T10:20

2025-04-24T10:20

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закон и право

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Шпигельное название. В Севастополе выявлены 16 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимались выловом рыбы и выращиванием моллюсков с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.Как уточнили в ведомстве, межрайонная природоохранная прокуратура Севастополя, действуя совместно с сотрудниками ФСБ, Россельхознадзора, ветеринарами, лесниками и спасателями, проверила исполнение требований законодательства в сфере использования и сохранения водных биологических ресурсов.Так, выяснилось, что не исполняются договорные обязательства, есть факты ненадлежащего учета объемов вылова (добычи) водных биоресурсов. Кроме того, у ряда предпринимателей отсутствовала ветеринарно-сопроводительная документация, не проводились лабораторные исследования добытой рыбы, которую продавали людям.Всего в ходе проверки выявлен 21 факт нарушения действующего законодательства.Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой внесено 16 представлений, также возбуждено девять дел об административных правонарушениях.Кроме того, полицией возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов на особо охраняемых природных территориях, добавили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что пятеро севастопольцев обвиняются в незаконном вылове рыбы в акватории у государственного ландшафтного заказника мыса Айя. Еще два жителя Севастополя были осуждены за незаконную добычу 16 тысяч экземпляров мидий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за браконьерство пять рыбаков пойдут под судКрым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасльКреветок в Азовском море стало больше в 30 раз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, рыбный промысел в крыму, прокуратура города севастополя, закон и право