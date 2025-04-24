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Сейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Сейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции
Сейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Сейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции
Землетрясение, произошедшее в Стамбуле накануне, предвещает масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами. Такой прогноз в комментарии РИА Новости сделал... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T09:08
2025-04-24T09:08
землетрясение
турция
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение, произошедшее в Стамбуле накануне, предвещает масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами. Такой прогноз в комментарии РИА Новости сделал турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.Как ранее сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Стамбуле в минувшую среду. После этого произошли еще два подземных толчка магнитудой 5.Накануне сообщалось, что в Стамбуле зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге". К вечеру среды появились сообщения о том, что число пострадавших при серии стамбульских толчков выросло и достигло почти 240 человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в АфганистанеПосле землетрясения в Таджикистане разрушены 94 домаОт Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по миру
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РИА Новости Крым
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землетрясение, турция, сейсмология, стихия, природа, прогноз, в мире, новости
Сейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции

Турецкий сейсмолог назвал землетрясение в Стамбуле предвестником сильных подземных толчков

09:08 24.04.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение, произошедшее в Стамбуле накануне, предвещает масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами. Такой прогноз в комментарии РИА Новости сделал турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.
Как ранее сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Стамбуле в минувшую среду. После этого произошли еще два подземных толчка магнитудой 5.
"Землетрясение в среду — это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7-7,2, или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза... Согласно моим исследованиям, это большое землетрясение произойдет, как ожидается, между 2045 и 2075 годами", - сказал Эрждан.
Накануне сообщалось, что в Стамбуле зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге". К вечеру среды появились сообщения о том, что число пострадавших при серии стамбульских толчков выросло и достигло почти 240 человек.
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