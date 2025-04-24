https://crimea.ria.ru/20250424/seysmolog-predskazal-moschnoe-zemletryasenie-v-turtsii-1145921915.html

Сейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции

Сейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Сейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции

Землетрясение, произошедшее в Стамбуле накануне, предвещает масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами. Такой прогноз в комментарии РИА Новости сделал... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T09:08

2025-04-24T09:08

2025-04-24T09:08

землетрясение

турция

сейсмология

стихия

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение, произошедшее в Стамбуле накануне, предвещает масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами. Такой прогноз в комментарии РИА Новости сделал турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.Как ранее сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Стамбуле в минувшую среду. После этого произошли еще два подземных толчка магнитудой 5.Накануне сообщалось, что в Стамбуле зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге". К вечеру среды появились сообщения о том, что число пострадавших при серии стамбульских толчков выросло и достигло почти 240 человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в АфганистанеПосле землетрясения в Таджикистане разрушены 94 домаОт Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по миру

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, турция, сейсмология, стихия, природа, прогноз, в мире, новости