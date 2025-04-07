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В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров
В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T10:43
2025-04-07T10:43
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, использованные злоумышленниками узлы связи были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Задержанные помогали мошенникам из-за рубежа обманывать россиян и похищать их деньги.Как уточнили в МВД, всего правоохранители выявили 28 сим-боксов и два сим-банка, которые работали на территории пяти регионов РФ.Задержания и обыски прошли в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Чувашии, Башкирии и Ставропольском крае.В результате задержаны 15 фигурантов, которые обеспечивали работу узлов связи. Изъятo оборудование, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиКрымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБПрофиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия
В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров

ФСБ и МВД задержали 15 причастных к подмене номеров для мошенников

10:43 07.04.2025
 
© МВД РоссииВ РФ задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров
В РФ задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, использованные злоумышленниками узлы связи были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Задержанные помогали мошенникам из-за рубежа обманывать россиян и похищать их деньги.
Как уточнили в МВД, всего правоохранители выявили 28 сим-боксов и два сим-банка, которые работали на территории пяти регионов РФ.
"Собраны данные о семи тысячах абонентских номеров, которые использовались аферистами. Установлено, что для обеспечения голосовых вызовов использовались виртуальные серверы, зарегистрированные на территории европейских государств. Они были предназначены для объединения групп сим-боксов и их удаленного администрирования", - пояснила Волк.
Задержания и обыски прошли в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Чувашии, Башкирии и Ставропольском крае.
В результате задержаны 15 фигурантов, которые обеспечивали работу узлов связи. Изъятo оборудование, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи.
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МошенничествоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиРоссия
 
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