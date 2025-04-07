https://crimea.ria.ru/20250407/v-rossii-zaderzhany-15-chelovek-za-pomosch-moshennikam-v-podmene-nomerov-1145484155.html
В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров
В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T10:43
2025-04-07T10:43
2025-04-07T10:43
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145484028_0:2:1099:620_1920x0_80_0_0_20f93f353e5ee5e4911d114bc90832a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, использованные злоумышленниками узлы связи были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Задержанные помогали мошенникам из-за рубежа обманывать россиян и похищать их деньги.Как уточнили в МВД, всего правоохранители выявили 28 сим-боксов и два сим-банка, которые работали на территории пяти регионов РФ.Задержания и обыски прошли в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Чувашии, Башкирии и Ставропольском крае.В результате задержаны 15 фигурантов, которые обеспечивали работу узлов связи. Изъятo оборудование, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиКрымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБПрофиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145484028_136:0:963:620_1920x0_80_0_0_f3028f129e32cc7687f0eb16f1d39e99.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия
В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров
ФСБ и МВД задержали 15 причастных к подмене номеров для мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, использованные злоумышленниками узлы связи были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Задержанные помогали мошенникам из-за рубежа обманывать россиян и похищать их деньги.
Как уточнили в МВД, всего правоохранители выявили 28 сим-боксов и два сим-банка, которые работали на территории пяти регионов РФ.
"Собраны данные о семи тысячах абонентских номеров, которые использовались аферистами. Установлено, что для обеспечения голосовых вызовов использовались виртуальные серверы, зарегистрированные на территории европейских государств. Они были предназначены для объединения групп сим-боксов и их удаленного администрирования", - пояснила Волк.
Задержания и обыски прошли в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Чувашии, Башкирии и Ставропольском крае.
В результате задержаны 15 фигурантов, которые обеспечивали работу узлов связи. Изъятo оборудование, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: