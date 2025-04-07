https://crimea.ria.ru/20250407/v-rossii-zaderzhany-15-chelovek-za-pomosch-moshennikam-v-podmene-nomerov-1145484155.html

В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров

В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров - РИА Новости Крым, 07.04.2025

В России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T10:43

2025-04-07T10:43

2025-04-07T10:43

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, использованные злоумышленниками узлы связи были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Задержанные помогали мошенникам из-за рубежа обманывать россиян и похищать их деньги.Как уточнили в МВД, всего правоохранители выявили 28 сим-боксов и два сим-банка, которые работали на территории пяти регионов РФ.Задержания и обыски прошли в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Чувашии, Башкирии и Ставропольском крае.В результате задержаны 15 фигурантов, которые обеспечивали работу узлов связи. Изъятo оборудование, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиКрымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБПрофиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия