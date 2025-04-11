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Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы

Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы

Строительная готовность Юго-восточного обхода Симферополя составляет около 80%, транспортной развязки на шоссе Героев Сталинграда в Керчи – порядка 50%. Об этом РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T19:18

2025-04-11T19:18

2025-04-11T19:18

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алушта

ялта

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Строительная готовность Юго-восточного обхода Симферополя составляет около 80%, транспортной развязки на шоссе Героев Сталинграда в Керчи – порядка 50%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Кроме того, по словам Гоцанюка, в рамках капремонта и реконструкции трассы Симферополь – Алушта – Ялта ведется строительство двух транспортных развязок. Завершить работы планируется в 2026 году. Также продолжается строительство дороги в обход Международного детского центра "Артек".В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 годуНа объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в селаНа западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки

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2025

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