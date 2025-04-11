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Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы
Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы
Строительная готовность Юго-восточного обхода Симферополя составляет около 80%, транспортной развязки на шоссе Героев Сталинграда в Керчи – порядка 50%. Об этом РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T19:18
2025-04-11T19:18
ситуация на дорогах крыма
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ремонт дорог
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симферополь
керчь
алушта
ялта
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Строительная готовность Юго-восточного обхода Симферополя составляет около 80%, транспортной развязки на шоссе Героев Сталинграда в Керчи – порядка 50%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Кроме того, по словам Гоцанюка, в рамках капремонта и реконструкции трассы Симферополь – Алушта – Ялта ведется строительство двух транспортных развязок. Завершить работы планируется в 2026 году. Также продолжается строительство дороги в обход Международного детского центра "Артек".В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 годуНа объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в селаНа западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки
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РИА Новости Крым
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96
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крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, симферополь, керчь, алушта, ялта, юрий гоцанюк, новости крыма
Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы

Юго-восточный обхода Симферополя и развязку в Керчи достроят в 2025 году – власти

19:18 11.04.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дорог в Крыму
Строительство дорог в Крыму
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Строительная готовность Юго-восточного обхода Симферополя составляет около 80%, транспортной развязки на шоссе Героев Сталинграда в Керчи – порядка 50%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"В этом году планируется завершить второй этап строительства объездной дороги Симферополя на участке Донское – Перевальное. Готовность объекта составляет около 80%. В Керчи продолжается строительство транспортной развязки на шоссе Героев Сталинграда и реконструкция существующего путепровода. Готовность – более 50%, завершение работ запланировано на конец 2025 года", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дорог в Крыму
Строительство дорог в Крыму
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Строительство дорог в Крыму
Кроме того, по словам Гоцанюка, в рамках капремонта и реконструкции трассы Симферополь – Алушта – Ялта ведется строительство двух транспортных развязок. Завершить работы планируется в 2026 году. Также продолжается строительство дороги в обход Международного детского центра "Артек".
В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.
Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогДороги КрымаСимферопольКерчьАлуштаЯлтаЮрий ГоцанюкНовости Крыма
 
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