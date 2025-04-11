Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы
Юго-восточный обхода Симферополя и развязку в Керчи достроят в 2025 году – власти
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дорог в Крыму
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Строительная готовность Юго-восточного обхода Симферополя составляет около 80%, транспортной развязки на шоссе Героев Сталинграда в Керчи – порядка 50%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"В этом году планируется завершить второй этап строительства объездной дороги Симферополя на участке Донское – Перевальное. Готовность объекта составляет около 80%. В Керчи продолжается строительство транспортной развязки на шоссе Героев Сталинграда и реконструкция существующего путепровода. Готовность – более 50%, завершение работ запланировано на конец 2025 года", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дорог в Крыму
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Строительство дорог в Крыму
Кроме того, по словам Гоцанюка, в рамках капремонта и реконструкции трассы Симферополь – Алушта – Ялта ведется строительство двух транспортных развязок. Завершить работы планируется в 2026 году. Также продолжается строительство дороги в обход Международного детского центра "Артек".
В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.
Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.
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