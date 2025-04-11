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Как в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 года
Как в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 года - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Как в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 года
Жители Крыма и иностранцы, имеющие вид на жительство в России, с 1 апреля 2025 года могут заменить иностранные водительские удостоверения только после сдачи... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T22:19
2025-04-11T22:19
2025-04-11T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Жители Крыма и иностранцы, имеющие вид на жительство в России, с 1 апреля 2025 года могут заменить иностранные водительские удостоверения только после сдачи квалификационного экзамена, если получали свои права до 1 апреля 2024 года.Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела регистрационно-экзаменационной работы управления Госавтоинспекции МВД по РК, майор полиции Александр Кубик.Он напомнил, что граждане РФ и иностранцы, имеющие вид на жительство (ВНЖ) в России, до 1 апреля 2025 могли в упрощенном порядке заменить свои водительские удостоверения, полученные до 1 апреля 2024 года.В течение льготного периода обмен документов производился на основании заявления, водительского удостоверения с его нотариальным переводом и медицинского заключения, отметил Александр Кубик.При этом прием квалификационных экзаменов не вели, но теперь без этого не обойтись, подчеркнул Кубик.В случае наличия остальных категорий в теперь уже недействительных иностранных документах владельцу авто для замены прав необходимо пройти обучение в автошколе и кроме теоретического экзамена сдать также его практическую часть, добавил он.За вождение автомобиля при отсутствии действительных прав водители, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, наказываются штрафом в размере от 5 до 15 тысяч, предупредил Кубик. При этом транспортное средство может быть доставлено на штрафплощадку, уточнил инспектор.Ранее сообщалось, что с 1 апреля также вырастут штрафы за превышение скорости более 80 км/ч, вождение в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу и повторное отсутствие ОСАГО. Кроме того, уменьшена скидка на своевременно оплаченные штрафы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте водитель иномарки "накопил" 73 штрафа Внести изменения в полис ОСАГО - как сделать и сколько это стоит Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон
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новости, водительские права, пдд (правила дорожного движения), гаи, новости крыма, крым
Как в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 года
МВД Крыма за год заменили 13 тысяч иностранных водительских удостоверений – ГАИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Жители Крыма и иностранцы, имеющие вид на жительство в России, с 1 апреля 2025 года могут заменить иностранные водительские удостоверения только после сдачи квалификационного экзамена, если получали свои права до 1 апреля 2024 года.
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела регистрационно-экзаменационной работы управления Госавтоинспекции МВД по РК, майор полиции Александр Кубик.
Он напомнил, что граждане РФ и иностранцы, имеющие вид на жительство (ВНЖ) в России, до 1 апреля 2025 могли в упрощенном порядке заменить свои водительские удостоверения, полученные до 1 апреля 2024 года.
В течение льготного периода обмен документов производился на основании заявления, водительского удостоверения с его нотариальным переводом и медицинского заключения, отметил Александр Кубик.
"В так называемый льготный период была произведена замена примерно 13 тысяч водительских удостоверений. В том числе тех, которые были выданы гражданам РФ в связи с переходом Республики Крым в состав России", – сказал инспектор.
При этом прием квалификационных экзаменов не вели, но теперь без этого не обойтись, подчеркнул Кубик.
"В настоящее время замена будет производиться при условии сдачи квалификационного теоретического экзамена в том случае, если разрешенные категории в иностранном водительском удостоверении A, B и подкатегории A1 и B1", – сказал Кубик.
В случае наличия остальных категорий в теперь уже недействительных иностранных документах владельцу авто для замены прав необходимо пройти обучение в автошколе и кроме теоретического экзамена сдать также его практическую часть, добавил он.
За вождение автомобиля при отсутствии действительных прав водители, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, наказываются штрафом в размере от 5 до 15 тысяч, предупредил Кубик. При этом транспортное средство может быть доставлено на штрафплощадку, уточнил инспектор.
Ранее сообщалось
, что с 1 апреля также вырастут штрафы за превышение скорости более 80 км/ч, вождение в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу и повторное отсутствие ОСАГО. Кроме того, уменьшена скидка на своевременно оплаченные штрафы.
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