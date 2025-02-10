Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон
Убрать пробки на дорогах Крыма поможет закон об упрощенном оформлении ДТП – мнение
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоПробка на дороге из-за ДТП
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Несмотря на появление новых дорог в Крыму пробки в городах сохраняются, и уменьшить их число хотя бы отчасти позволит новый закон, упрощающий оформление ДТП. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился депутат Госдумы РФ, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Аксаков отметил, что радует, как развивается Крым, в частности, появляется много новых дорог.
"Но при этом – пробки, пробки и пробки. Много сложностей возникает. Естественно, оформление быстрое дорожно-транспортного происшествия поможет снять по крайней мере некоторые проблемы, связанные с жизнедеятельностью людей", – сказал эксперт.
Он напомнил, что согласно одобренному Госдумой закону участники ДТП, не имеющих серьезных последствий для людей и машин, теперь смогут сообщать об аварии не только на портал Госуслуг или в ГАИ, а напрямую страховой компании, чтобы оформить происшествие удаленно и разъехаться.
"Все это довольно быстро теперь можно сделать", – заметил депутат.
Напомним, в январе 2025 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об оформлении ДТП через сайты и мобильные приложения страховщиков. Изменения разрешают направлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии не только через портал Госуслуг, но и через официальные сайты и мобильные приложения страховщиков, а также информационные системы профессионального объединения страховых компаний. Доступ к таким ресурсам планируют предоставлять в том числе с использованием Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Также среди самых важных законов января парламентарий назвал закон об установлении ответственности для тех, кто продает табачные изделия несовершеннолетним детям: документ предусматривает увеличение в разы наказания для нарушителей.
Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что Госдума намерена в ближайшие дни принять полностью одобренный в январе в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредиты.
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