https://crimea.ria.ru/20250210/ubrat-probki-uluchshit-obstanovku-na-dorogakh-kryma-pomozhet-novyy-zakon-1143903650.html

Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон

Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон

Несмотря на появление новых дорог в Крыму пробки в городах сохраняются, и уменьшить их число хотя бы отчасти позволит новый закон, упрощающий оформление ДТП... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T07:10

2025-02-10T07:10

2025-02-10T07:10

радио "спутник в крыму"

государственная дума рф

анатолий аксаков

закон и право

транспорт

дтп

автомобиль

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Закон об упрощении оформления ДТП улучшит обстановку на дорогах Крыма Закон об упрощении оформления ДТП улучшит обстановку на дорогах Крыма audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Несмотря на появление новых дорог в Крыму пробки в городах сохраняются, и уменьшить их число хотя бы отчасти позволит новый закон, упрощающий оформление ДТП. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился депутат Госдумы РФ, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Аксаков отметил, что радует, как развивается Крым, в частности, появляется много новых дорог.Он напомнил, что согласно одобренному Госдумой закону участники ДТП, не имеющих серьезных последствий для людей и машин, теперь смогут сообщать об аварии не только на портал Госуслуг или в ГАИ, а напрямую страховой компании, чтобы оформить происшествие удаленно и разъехаться."Все это довольно быстро теперь можно сделать", – заметил депутат.Напомним, в январе 2025 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об оформлении ДТП через сайты и мобильные приложения страховщиков. Изменения разрешают направлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии не только через портал Госуслуг, но и через официальные сайты и мобильные приложения страховщиков, а также информационные системы профессионального объединения страховых компаний. Доступ к таким ресурсам планируют предоставлять в том числе с использованием Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).Также среди самых важных законов января парламентарий назвал закон об установлении ответственности для тех, кто продает табачные изделия несовершеннолетним детям: документ предусматривает увеличение в разы наказания для нарушителей.Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что Госдума намерена в ближайшие дни принять полностью одобренный в январе в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режимПовышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменитКому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году

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государственная дума рф, анатолий аксаков, закон и право, транспорт, дтп, автомобиль