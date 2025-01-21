https://crimea.ria.ru/20250121/shtrafy-za-prodazhu-detyam-tabachnykh-izdeliy-vyrastut-do-2-mln-rubley-1143530178.html

Штрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей

Штрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Штрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей

Госдума приняла закон, повышающий ответственность за продажу детям табачных изделий, максимальный штраф за его несоблюдение составить 2 млн рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T14:03

2025-01-21T14:03

2025-01-21T14:03

штрафы

государственная дума рф

табак

закон и право

дети

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, повышающий ответственность за продажу детям табачных изделий, максимальный штраф за его несоблюдение составить 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ГД.Так, вводится повышенная административная ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и вейпов, устройств для ее потребления или сырья для производства. За данное правонарушение устанавливается следующие штрафы:Как отметили в законодательном органе, по результатам проведенных проверок выяснилось, что 43% никотинсодержащей продукции находилось в продаже с несоблюдением требований маркировки. Напомним, продажу вейпов несовершеннолетним запретили в России весной 2023 года. Тогда же в РФ выросли штрафы за приобщение детей к курению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – ОнищенкоВ РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детямВ Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним мало

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, государственная дума рф, табак, закон и право, дети, общество, здоровье