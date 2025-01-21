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Штрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Штрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей
Штрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Штрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей
Госдума приняла закон, повышающий ответственность за продажу детям табачных изделий, максимальный штраф за его несоблюдение составить 2 млн рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T14:03
2025-01-21T14:03
штрафы
государственная дума рф
табак
закон и право
дети
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, повышающий ответственность за продажу детям табачных изделий, максимальный штраф за его несоблюдение составить 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ГД.Так, вводится повышенная административная ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и вейпов, устройств для ее потребления или сырья для производства. За данное правонарушение устанавливается следующие штрафы:Как отметили в законодательном органе, по результатам проведенных проверок выяснилось, что 43% никотинсодержащей продукции находилось в продаже с несоблюдением требований маркировки. Напомним, продажу вейпов несовершеннолетним запретили в России весной 2023 года. Тогда же в РФ выросли штрафы за приобщение детей к курению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – ОнищенкоВ РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детямВ Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним мало
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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штрафы, государственная дума рф, табак, закон и право, дети, общество, здоровье
Штрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей

Госдума ужесточила ответственность за продажу детям табачных изделий

14:03 21.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКурящий прохожий на улице
Курящий прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, повышающий ответственность за продажу детям табачных изделий, максимальный штраф за его несоблюдение составить 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ГД.
Так, вводится повышенная административная ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и вейпов, устройств для ее потребления или сырья для производства.
За данное правонарушение устанавливается следующие штрафы:
  • для физических лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас — до 60 тысяч рублей);
  • для должностных лиц — до 700 тысяч рублей (сейчас — до 300 тысяч рублей);
  • для юридических лиц — до 2 миллионов рублей (сейчас — до 600 тысяч рублей).
Как отметили в законодательном органе, по результатам проведенных проверок выяснилось, что 43% никотинсодержащей продукции находилось в продаже с несоблюдением требований маркировки.
"Также были зафиксированы и другие нарушения, в том числе реализация вблизи образовательных учреждений. Составлено свыше 6 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Все это свидетельствует о необходимости более жесткого регулирования в этой сфере", - подчеркнули в Госдуме.
Напомним, продажу вейпов несовершеннолетним запретили в России весной 2023 года. Тогда же в РФ выросли штрафы за приобщение детей к курению.
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