https://crimea.ria.ru/20250107/komu-v-krymu-nuzhno-menyat-voditelskie-prava-v-2025-godu-1142900337.html

Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году

Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году

Крымчане, срок действия водительских прав у которых заканчивается в декабре 2025 года, могут не менять документы еще три года после указанной даты. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T09:31

2025-01-07T09:31

2025-01-07T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Крымчане, срок действия водительских прав у которых заканчивается в декабре 2025 года, могут не менять документы еще три года после указанной даты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции МВД по республике Олег Федоровский.По его словам, водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025, автоматически продлеваются на три года.Таким образом, крайний срок действия документов, в которых указана дата 31 декабря 2025 года, "изменится" на 31 декабря 2028 года, уточнил он.Федоровский подчеркнул, что пока неизвестно, будет ли и дальше продлеваться срок замены водительских прав, срок действия которых истекает 31 декабря 2025 года, потому призвал водителей озаботиться вопросом их замены заранее.Это, в частности, касается тех, кто получал права в 2016 году."С 1 января 2026 они будут недействительными и попадут под соответствующие санкции Административного кодекса РФ", – предупредил инспектор.По словам Федоровского, процедура замены водительских прав не представляет никакой сложности. Чтобы ее пройти, потребуется медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством и оплата госпошлины в размере 2 тысяч рублей, уточнил он. Никаких экзаменов пересдавать не придется.Ранее на нюансы при замене водительских прав обратил внимание старший инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД МВД по Крыму Александр Кубик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полиции Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит "Жизненная ситуация": Госуслуги помогут быстро восстановить документы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водительские права, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, закон и право, водители