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Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году
Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году
Крымчане, срок действия водительских прав у которых заканчивается в декабре 2025 года, могут не менять документы еще три года после указанной даты. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T09:31
2025-01-07T09:31
радио "спутник в крыму"
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госавтоинспекция крыма
закон и право
водители
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Крымчане, срок действия водительских прав у которых заканчивается в декабре 2025 года, могут не менять документы еще три года после указанной даты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции МВД по республике Олег Федоровский.По его словам, водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025, автоматически продлеваются на три года.Таким образом, крайний срок действия документов, в которых указана дата 31 декабря 2025 года, "изменится" на 31 декабря 2028 года, уточнил он.Федоровский подчеркнул, что пока неизвестно, будет ли и дальше продлеваться срок замены водительских прав, срок действия которых истекает 31 декабря 2025 года, потому призвал водителей озаботиться вопросом их замены заранее.Это, в частности, касается тех, кто получал права в 2016 году."С 1 января 2026 они будут недействительными и попадут под соответствующие санкции Административного кодекса РФ", – предупредил инспектор.По словам Федоровского, процедура замены водительских прав не представляет никакой сложности. Чтобы ее пройти, потребуется медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством и оплата госпошлины в размере 2 тысяч рублей, уточнил он. Никаких экзаменов пересдавать не придется.Ранее на нюансы при замене водительских прав обратил внимание старший инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД МВД по Крыму Александр Кубик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полиции Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит "Жизненная ситуация": Госуслуги помогут быстро восстановить документы
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водительские права, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, закон и право, водители
Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году

Водительские удостоверения со сроком действия до декабря 2025 года продлены на 3 года

09:31 07.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Крымчане, срок действия водительских прав у которых заканчивается в декабре 2025 года, могут не менять документы еще три года после указанной даты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции МВД по республике Олег Федоровский.
По его словам, водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025, автоматически продлеваются на три года.
"Это значит, что лица, которые имеют такие водительские удостоверения, спокойно управляют своим транспортным средством – как для индивидуальных целей, так и с целью работы. То есть к цифре окончания срока действия прибавляем три года и получаем окончательный срок", – пояснил Федоровский.
Таким образом, крайний срок действия документов, в которых указана дата 31 декабря 2025 года, "изменится" на 31 декабря 2028 года, уточнил он.
Федоровский подчеркнул, что пока неизвестно, будет ли и дальше продлеваться срок замены водительских прав, срок действия которых истекает 31 декабря 2025 года, потому призвал водителей озаботиться вопросом их замены заранее.
Это, в частности, касается тех, кто получал права в 2016 году.
"С 1 января 2026 они будут недействительными и попадут под соответствующие санкции Административного кодекса РФ", – предупредил инспектор.
По словам Федоровского, процедура замены водительских прав не представляет никакой сложности. Чтобы ее пройти, потребуется медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством и оплата госпошлины в размере 2 тысяч рублей, уточнил он. Никаких экзаменов пересдавать не придется.

"Ничего не надо пересдавать. Записываемся через портал Госуслуг, в назначенное время приходим – и получаем услугу. Занимает данная процедура до 20 минут, достаточно быстро. При наличии всех документов и правильности оформления никаких вопросов возникнуть не может", – заверил представитель ГАИ.

Ранее на нюансы при замене водительских прав обратил внимание старший инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД МВД по Крыму Александр Кубик.
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