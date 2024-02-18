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Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знать

Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знать - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знать

Крымчане, жители новых регионов России, а также граждане Украины могут обменять водительские права в Крыму на документы российского образца, не сдавая экзаменов РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T08:09

2024-02-18T08:09

2024-02-18T00:33

водительские права

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Крымчане, жители новых регионов России, а также граждане Украины могут обменять водительские права в Крыму на документы российского образца, не сдавая экзаменов и не уплачивая госпошлины. Но есть нюансы, которые в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил старший инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД по РК, майор полиции Александр Кубик.Без экзаменов и госпошлиныПо его словам, в день в Крыму выдается до 550 водительских удостоверений. Причем 80% всех заявлений в ГИБДД по вопросу замены документов поступают от жителей четырех новых регионов, а также крымчан, которые получили гражданство России в 2014 году, но до сих пор имеют украинские права.Сама процедура замены занимает не более часа, говорит полицейский, но в связи с огромным количеством обращений – и очередь продолжает расти – процесс затягивается."Особенно много обращений от жителей из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Конечно, есть небольшие нюансы. Но мы стараемся выходить из этой ситуации: (устанавливаем) дополнительные дни приема и время, чтобы увеличивать количество людей, тут идем навстречу", – поделился специалист.И крымчане, и жители новых регионов могут поменять права в упрощенном порядке: они освобождены от уплаты госпошлины и необходимости сдавать экзамен. И тем, и другим старое удостоверение после переоформления возвращается. Но пакет документов и условия их приема для этих двух категорий немного отличается.Так, крымчанам, желающим обменять водительские удостоверения украинского образца, необходимо предоставить в любое отделение МРЭО ГИБДД имеющиеся права, а также паспорт гражданина РФ и заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к вождению транспортного средства.Документы необходимо обменять в период с 1 апреля 2024 до 1 апреля 2025 года, после этого срока старые станут недействительными, а значит будет взиматься штраф, отметил Александр Кубик.Гражданам новых четырех субъектов России для обмена водительских прав необходимо, кроме удостоверения, предоставить российский паспорт либо документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской области. Подать документы они могут только в одном месте в Крыму: в отделении №1 МРЭО ГИБДД. Поменять права жители новых регионов РФ должны до 1 января 2026 года."Кроме того, есть граждане Украины, которые в связи с определенными обстоятельствами находятся сейчас на территории России и нуждаются в обмене водительских удостоверений. Для них также разработан отдельный порядок, регламентированный постановлением правительства. Тут больше перечень документов, но от сдачи экзаменов и госпошлины они также освобождены", – добавил старший инспектор.Для обмена прав эта категория граждан должна предоставить: паспорт либо документ, подтверждающий легальное нахождение на территории РФ, водительское удостоверение и его нотариально заверенный перевод, заключение об отсутствии медицинских показаний к вождению авто. Подать пакет документов можно в любом отделении МРЭО, уточнил правоохранитель.Кому платить госпошлину за обмен водительских правГоспошлину в размере две тысячи рублей придется заплатить всем владельцам иностранных водительских удостоверений, находящихся на территории России, в частности в Крыму, сказал он.Для предоставления в ГИБДД в этом случае понадобятся паспорт гражданина РФ либо документ, удостоверяющий легальное нахождение на территории России, и нотариально заверенный перевод документа, который подлежит замене с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года.Сдавать экзамены в этом случае тоже не придется. Но только если имеющееся на руках иностранное водительское удостоверение соответствует Конвенции о безопасности дорожного движения. Только в этом случае оно подходит для обмена, подчеркнул Александр Кубик."Если не подходит, необходимо пройти обучение в образовательной организации и сдать экзамены как любой начинающий автолюбитель", – предупредил он.Когда жителям Крыма менять права, полученные в 2014 годуПо словам майора полиции, самое большое количество новых водительских удостоверений российского образца было выдано крымчанам в 2014 и в 2015 годах.Те, что были получены в 2014-м, подлежат обмену спустя 10 лет, то есть в 2024-м. Но благодаря изменениям в законодательстве, обмен можно отложить на три года. Он рекомендовал этой категории крымчан не спешить обменивать документы, поскольку нагрузка на ГИБДД сегодня велика по другим направлениям. Но и тянуть до последнего не советовал."Рекомендую все-таки, может, не через три года, но через год – полтора заниматься этим вопросом", – сказал он.Заявку на замену водительского удостоверения можно подать через личный кабинет на госуслугах. Сделать это могут теперь и жители новых четырех субъектов РФ, отметил он. Но непосредственно процедура получения нового документа предусматривает обязательно личное посещение, заключил сотрудник ГИБДД.Читайте также на РИА Новости Крым:За российскими правами и ПТС обратились 1 млн жителей новых регионовПутин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть праваУклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда

https://crimea.ria.ru/20240201/zvonki-iz-bankov-i-povyshennye-vyplaty-chto-zhdet-rossiyan-v-fevrale-1134587611.html

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водительские права, крым, новые регионы россии, общество, гибдд, новости крыма