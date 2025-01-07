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Землетрясение в Тибете и спасение птиц в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Землетрясение в Тибете и спасение птиц в Крыму: главное за день
Землетрясение в Тибете и спасение птиц в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Землетрясение в Тибете и спасение птиц в Крыму: главное за день
Землетрясение в Китае унесло сотни жизней. В Москве из-за неисправности двигателя экстренную приземлился пассажирский самолет. Избранный президент США Дональд... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T21:57
2025-01-07T22:00
крым
россия
китай
сша
в мире
экология
севастополь
евпатория
дональд трамп
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Землетрясение в Китае унесло сотни жизней. В Москве из-за неисправности двигателя экстренную приземлился пассажирский самолет. Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера в конфликте на Украине. В Севастополе и Евпатории обнаружили новые пятна нефтепродуктов на побережье. Во Франции умер основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен, отец действующей главы политической силы Марин Ле Пен. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Севастополе и Евпатории выявили новые пятна мазутаВ Севастополе выявили три новых очага мазута, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, пятна обнаружили на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте в районе 35-й береговой батареи. Днем он также сообщал о нефтепродуктах в районе "Звездного берега".В Евпатории небольшие локальные загрязнения обнаружены на некоторых пляжах, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.Землетрясение в КитаеРазрушительное землетрясение в Тибетском автономном районе Китая унесло жизни 126 человек, еще 188 жителей получили ранения, сообщают китайские СМИ. Отмечается, что подземные толчки магнитудой 6,8 произошли во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по московскому) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.Свои соболезнования китайскому народу в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин.Экстренная посадка самолета в аэропорту ВнуковоВо вторник самолет Boeing 737 авиакомпании "Ютэйр", летевший в Самарканд из Санкт-Петербурга, экстренно сел в аэропорту Внуково. На его борту находились 173 пассажира, никто из них не пострадал. Для выполнения рейса подготовили резервный борт. На борту находились 173 пассажира, никто из них и членов экипажа не пострадал.Причиной экстренной посадки борта стала неисправность двигателя, сообщила уральская транспортная прокуратура.В "Тайгане" приняли пострадавших от мазута птицПострадавшие от загрязнения мазутом птицы, найденные в Евпатории, поступили в сафари парк "Тайган". Всего на территории парка и в ялтинском зоопарке "Сказка" на данный момент находится более четырехсот таких пернатых, сообщил РИА Новости Крым владелец зоопарков Олег Зубков.Поскольку количество пострадавших птиц с каждым днем растет, в сафари-парке оборудовали новые вольеры с теплыми полами.Заявление Трампа о конфликте на УкраинеИзбранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Штатов Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине, назвав ситуацию результатом его фиаско. Он также выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. Во Франции умер Жан-Мари Ле ПенВ городе Гарш недалеко от Парижа в возрасте 96 лет ушел из жизни бывший лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен. Он умер в окружении семьи в медицинском учреждении, куда был госпитализирован несколько недель назад.
https://crimea.ria.ru/20250107/vodolazy-povtorno-obsledovali-zatonuvshie-v-kerchenskom-prolive-tankery-1143149986.html
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крым, россия, китай, сша, в мире, экология, севастополь, евпатория, дональд трамп, франция, новости, новости крыма, главное за день
Землетрясение в Тибете и спасение птиц в Крыму: главное за день

Сотни погибших от землетрясения в Китае и новые пятна мазута в Крыму: главное за день

21:57 07.01.2025 (обновлено: 22:00 07.01.2025)
 
© РИА Новости КрымУборка пляжей от мазута в Орловке, Севастополь
Уборка пляжей от мазута в Орловке, Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Землетрясение в Китае унесло сотни жизней. В Москве из-за неисправности двигателя экстренную приземлился пассажирский самолет. Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера в конфликте на Украине. В Севастополе и Евпатории обнаружили новые пятна нефтепродуктов на побережье. Во Франции умер основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен, отец действующей главы политической силы Марин Ле Пен.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Севастополе и Евпатории выявили новые пятна мазута

В Севастополе выявили три новых очага мазута, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его данным, пятна обнаружили на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте в районе 35-й береговой батареи. Днем он также сообщал о нефтепродуктах в районе "Звездного берега".
В Евпатории небольшие локальные загрязнения обнаружены на некоторых пляжах, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
Водолаз
14:34
Вытекает ли мазут из затонувших у Крыма танкеров – ответ Минтранса

Землетрясение в Китае

Разрушительное землетрясение в Тибетском автономном районе Китая унесло жизни 126 человек, еще 188 жителей получили ранения, сообщают китайские СМИ. Отмечается, что подземные толчки магнитудой 6,8 произошли во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по московскому) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
Свои соболезнования китайскому народу в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин.

Экстренная посадка самолета в аэропорту Внуково

Во вторник самолет Boeing 737 авиакомпании "Ютэйр", летевший в Самарканд из Санкт-Петербурга, экстренно сел в аэропорту Внуково. На его борту находились 173 пассажира, никто из них не пострадал. Для выполнения рейса подготовили резервный борт. На борту находились 173 пассажира, никто из них и членов экипажа не пострадал.
Причиной экстренной посадки борта стала неисправность двигателя, сообщила уральская транспортная прокуратура.
Экспонаты историко-документальной выставки Ленин - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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В "Тайгане" приняли пострадавших от мазута птиц

Пострадавшие от загрязнения мазутом птицы, найденные в Евпатории, поступили в сафари парк "Тайган". Всего на территории парка и в ялтинском зоопарке "Сказка" на данный момент находится более четырехсот таких пернатых, сообщил РИА Новости Крым владелец зоопарков Олег Зубков.
Поскольку количество пострадавших птиц с каждым днем растет, в сафари-парке оборудовали новые вольеры с теплыми полами.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
19:00
Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам

Заявление Трампа о конфликте на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Штатов Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине, назвав ситуацию результатом его фиаско. Он также выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.

Во Франции умер Жан-Мари Ле Пен

В городе Гарш недалеко от Парижа в возрасте 96 лет ушел из жизни бывший лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен. Он умер в окружении семьи в медицинском учреждении, куда был госпитализирован несколько недель назад.
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07:19
КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету
 
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