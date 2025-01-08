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Разъяренный слон напал на людей в Индии – ранены 17 человек

Разъяренный слон напал на людей в Индии – ранены 17 человек - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Разъяренный слон напал на людей в Индии – ранены 17 человек

17 человек ранены при нападении слона на толпу людей на ежегодном религиозном фестивале в районе Малаппурам в индийском штате Керала, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T18:37

2025-01-08T18:37

2025-01-08T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. 17 человек ранены при нападении слона на толпу людей на ежегодном религиозном фестивале в районе Малаппурам в индийском штате Керала, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал NDTV.По данным телеканала, один из пяти слонов, участвовавших в церемонии, бросился на толпу. На видео с места происшествия видно, как слон поднимает человека и раскручивает его хоботом, а затем швыряет на землю.Состояние мужчины оценивается как критическое, он госпитализирован в больницу в Котакале. Большинство людей получили травмы из-за давки, поскольку люди в панике пытались убежать в безопасное место. Уточняется, что успокоить слона удалось только спустя два часа. Сейчас по факту инцидента ведется расследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Давка близ Мекки - "самый кровавый хадж" за последние 25 летВ Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животныхЭвтаназию бездомных животных признали исключительной мерой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, видео, индия, животные, слон, происшествия