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Разъяренный слон напал на людей в Индии – ранены 17 человек - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Разъяренный слон напал на людей в Индии – ранены 17 человек
Разъяренный слон напал на людей в Индии – ранены 17 человек - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Разъяренный слон напал на людей в Индии – ранены 17 человек
17 человек ранены при нападении слона на толпу людей на ежегодном религиозном фестивале в районе Малаппурам в индийском штате Керала, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T18:37
2025-01-08T18:37
новости
индия
животные
слон
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. 17 человек ранены при нападении слона на толпу людей на ежегодном религиозном фестивале в районе Малаппурам в индийском штате Керала, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал NDTV.По данным телеканала, один из пяти слонов, участвовавших в церемонии, бросился на толпу. На видео с места происшествия видно, как слон поднимает человека и раскручивает его хоботом, а затем швыряет на землю.Состояние мужчины оценивается как критическое, он госпитализирован в больницу в Котакале. Большинство людей получили травмы из-за давки, поскольку люди в панике пытались убежать в безопасное место. Уточняется, что успокоить слона удалось только спустя два часа. Сейчас по факту инцидента ведется расследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Давка близ Мекки - "самый кровавый хадж" за последние 25 летВ Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животныхЭвтаназию бездомных животных признали исключительной мерой
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, видео, индия, животные, слон, происшествия
Разъяренный слон напал на людей в Индии – ранены 17 человек

17 человек ранены при нападении слона на фестивале в Индии – СМИ

18:37 08.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. 17 человек ранены при нападении слона на толпу людей на ежегодном религиозном фестивале в районе Малаппурам в индийском штате Керала, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал NDTV.
По данным телеканала, один из пяти слонов, участвовавших в церемонии, бросился на толпу. На видео с места происшествия видно, как слон поднимает человека и раскручивает его хоботом, а затем швыряет на землю.
Состояние мужчины оценивается как критическое, он госпитализирован в больницу в Котакале. Большинство людей получили травмы из-за давки, поскольку люди в панике пытались убежать в безопасное место. Уточняется, что успокоить слона удалось только спустя два часа. Сейчас по факту инцидента ведется расследование.
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