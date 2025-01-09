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Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодня - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодня
Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодня - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодня
На Кубани продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. О ситуации за минувшие сутки сообщает... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T10:18
2025-01-09T10:18
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
кубань
черное море
экология
природа
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На Кубани продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. О ситуации за минувшие сутки сообщает оперштаб Краснодарского края.В ликвидации чрезвычайной ситуации в течение дня участвовали более 7 200 человек и 691 единица техники.Во время работ в Анапе и Темрюкском районе волонтеры и ветеринары обнаружили еще 148 птиц, которые вымазались в мазуте. Всего уже спасены 5 678 пернатых. Их доставляют в пункты, где отмывают, проводят первичную обработку, при необходимости оказывают помощь в виде стационарного лечения и отправляют на реабилитацию.С начала ликвидации последствий крушения танкеров с пляжей Анапы и Темрюкского района убрали уже больше 139 тысяч тонн замазученного песка. Основную часть вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы. На сегодня там уже размещено более 100 тысяч тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Накануне МЧС России сообщило, что в Крыму после начала работ по ликвидации разлива мазута очищены почти 85 километров черноморского побережья. Очистка от нефтепродуктов ряда прибрежных территорий завершена.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в СевастополеНужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птицРазработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работы
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, кубань, черное море, экология, природа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, новости
Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодня

На Кубани в районе ЧС обследовали еще более 99 квадратных километров акватории

10:18 09.01.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайУборка мазута с пляжей Краснодарского края
Уборка мазута с пляжей Краснодарского края
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На Кубани продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. О ситуации за минувшие сутки сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Морспасслужба в течение 8 января обследовала более 99 квадратных километров акватории Черного моря в районе ЧС", - говорится в сообщении.
В ликвидации чрезвычайной ситуации в течение дня участвовали более 7 200 человек и 691 единица техники.
Во время работ в Анапе и Темрюкском районе волонтеры и ветеринары обнаружили еще 148 птиц, которые вымазались в мазуте. Всего уже спасены 5 678 пернатых. Их доставляют в пункты, где отмывают, проводят первичную обработку, при необходимости оказывают помощь в виде стационарного лечения и отправляют на реабилитацию.
"В центры реабилитации Краснодарского и Ставропольского края передали 2 725 птиц", - уточняют в оперштабе.
С начала ликвидации последствий крушения танкеров с пляжей Анапы и Темрюкского района убрали уже больше 139 тысяч тонн замазученного песка. Основную часть вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы. На сегодня там уже размещено более 100 тысяч тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.
Накануне МЧС России сообщило, что в Крыму после начала работ по ликвидации разлива мазута очищены почти 85 километров черноморского побережья. Очистка от нефтепродуктов ряда прибрежных территорий завершена.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
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