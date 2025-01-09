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Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодня

Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодня - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодня

На Кубани продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. О ситуации за минувшие сутки сообщает... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T10:18

2025-01-09T10:18

2025-01-09T10:18

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

кубань

черное море

экология

природа

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На Кубани продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. О ситуации за минувшие сутки сообщает оперштаб Краснодарского края.В ликвидации чрезвычайной ситуации в течение дня участвовали более 7 200 человек и 691 единица техники.Во время работ в Анапе и Темрюкском районе волонтеры и ветеринары обнаружили еще 148 птиц, которые вымазались в мазуте. Всего уже спасены 5 678 пернатых. Их доставляют в пункты, где отмывают, проводят первичную обработку, при необходимости оказывают помощь в виде стационарного лечения и отправляют на реабилитацию.С начала ликвидации последствий крушения танкеров с пляжей Анапы и Темрюкского района убрали уже больше 139 тысяч тонн замазученного песка. Основную часть вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы. На сегодня там уже размещено более 100 тысяч тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Накануне МЧС России сообщило, что в Крыму после начала работ по ликвидации разлива мазута очищены почти 85 километров черноморского побережья. Очистка от нефтепродуктов ряда прибрежных территорий завершена.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в СевастополеНужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птицРазработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работы

кубань

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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