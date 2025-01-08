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Нужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птиц

Нужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птиц - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Нужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птиц

Число зараженных мазутом птиц растет по всему Крыму – сегодня волонтеры везут пернатых в парк "Тайган" с участков побережья от Керчи до Евпатории. Количество... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T12:16

2025-01-08T12:16

2025-01-08T12:16

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Число зараженных мазутом птиц растет по всему Крыму – сегодня волонтеры везут пернатых в парк "Тайган" с участков побережья от Керчи до Евпатории. Количество пострадавших птиц будет расти, поэтому уже сейчас нужно организовывать реабилитационный центр с участием государственных средств. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор парка львов Олег Зубков.По его словам, в среду в "Тайгане" также планируют принять дополнительно пострадавших пернатых из Евпатории, Сакского района и Севастополя. В частности, это большая и малая поганки, гагары, лысухи. Накануне в парке приняли первых бакланов.При этом, по мнению Зубкова, число зараженных мазутом птиц будет увеличиваться волнообразно, поскольку по мере прогрева воды нефтепродукты будут подниматься и заражать новых особей. В этой связи руководитель парка считает необходимым строительство сборных модульных конструкций для организации реабилитационного центра, что можно сделать только при поддержке со стороны государства.На сегодняшний день, по его словам, в парке сохраняется потребность в дополнительных рабочих руках – здесь продолжают регистрировать волонтеров. Также по-прежнему нужны корма."Нужны замороженные сверчки, креветка для малых поганок. Рыбу нам поставили – пока есть", – сказал Зубков.Ежедневно на содержание и помывку пострадавших птиц, расходные материалы, проживание и питание волонтеров требуется около 130 – 150 тысяч рублей, сообщал ранее Зубков. По данным Россельхознадзора, на 7 декабря за время чрезвычайной ситуации в регионах Крыма было обнаружено более четырехсот пострадавших птиц, еще около трехсот были найдены погибшими.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мазут обнаружили на семи новых участкахВ Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов РоссииСколько птиц погибло в Крыму от разлива мазута

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2025

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

олег зубков, новости крыма, мнения, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море