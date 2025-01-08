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Нужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птиц - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Нужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птиц
Нужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птиц - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Нужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птиц
Число зараженных мазутом птиц растет по всему Крыму – сегодня волонтеры везут пернатых в парк "Тайган" с участков побережья от Керчи до Евпатории. Количество... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T12:16
2025-01-08T12:16
олег зубков
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мнения
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Число зараженных мазутом птиц растет по всему Крыму – сегодня волонтеры везут пернатых в парк "Тайган" с участков побережья от Керчи до Евпатории. Количество пострадавших птиц будет расти, поэтому уже сейчас нужно организовывать реабилитационный центр с участием государственных средств. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор парка львов Олег Зубков.По его словам, в среду в "Тайгане" также планируют принять дополнительно пострадавших пернатых из Евпатории, Сакского района и Севастополя. В частности, это большая и малая поганки, гагары, лысухи. Накануне в парке приняли первых бакланов.При этом, по мнению Зубкова, число зараженных мазутом птиц будет увеличиваться волнообразно, поскольку по мере прогрева воды нефтепродукты будут подниматься и заражать новых особей. В этой связи руководитель парка считает необходимым строительство сборных модульных конструкций для организации реабилитационного центра, что можно сделать только при поддержке со стороны государства.На сегодняшний день, по его словам, в парке сохраняется потребность в дополнительных рабочих руках – здесь продолжают регистрировать волонтеров. Также по-прежнему нужны корма."Нужны замороженные сверчки, креветка для малых поганок. Рыбу нам поставили – пока есть", – сказал Зубков.Ежедневно на содержание и помывку пострадавших птиц, расходные материалы, проживание и питание волонтеров требуется около 130 – 150 тысяч рублей, сообщал ранее Зубков. По данным Россельхознадзора, на 7 декабря за время чрезвычайной ситуации в регионах Крыма было обнаружено более четырехсот пострадавших птиц, еще около трехсот были найдены погибшими.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мазут обнаружили на семи новых участкахВ Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов РоссииСколько птиц погибло в Крыму от разлива мазута
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Галина Оленева
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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олег зубков, новости крыма, мнения, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Нужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птиц

Для спасения птиц в Крыму нужен реабилитационный центр – Зубков

12:16 08.01.2025
 
© РоссельхознадзорПострадавшие от разлива мазута птицы
Пострадавшие от разлива мазута птицы
© Россельхознадзор
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Число зараженных мазутом птиц растет по всему Крыму – сегодня волонтеры везут пернатых в парк "Тайган" с участков побережья от Керчи до Евпатории. Количество пострадавших птиц будет расти, поэтому уже сейчас нужно организовывать реабилитационный центр с участием государственных средств. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор парка львов Олег Зубков.

"Сейчас у нас здесь около 300 живых птиц и волонтеры продолжают везти их каждый день десятками. Птицы поступают уже с побережья от Керчи до Евпатории. Также Ялтинский, Алуштинский регионы. Феодосия помогает отмывать птиц", – обозначил Зубков ситуацию по состоянию на 8 января.

По его словам, в среду в "Тайгане" также планируют принять дополнительно пострадавших пернатых из Евпатории, Сакского района и Севастополя. В частности, это большая и малая поганки, гагары, лысухи. Накануне в парке приняли первых бакланов.
При этом, по мнению Зубкова, число зараженных мазутом птиц будет увеличиваться волнообразно, поскольку по мере прогрева воды нефтепродукты будут подниматься и заражать новых особей. В этой связи руководитель парка считает необходимым строительство сборных модульных конструкций для организации реабилитационного центра, что можно сделать только при поддержке со стороны государства.

"Наши возможности не безграничны. Парк сможет принять максимум до тысячи птиц. Наши силы дальше закончатся, поскольку уже сегодня были перебои с электричеством – очень большое потребление электроэнергии. Кроме того, количество волонтеров нужно увеличивать – проживание, питание, обмундирование, расходные материалы. Без помощи от государства дальше будет очень сложно решать эти проблемы", – констатирует Зубков.

На сегодняшний день, по его словам, в парке сохраняется потребность в дополнительных рабочих руках – здесь продолжают регистрировать волонтеров. Также по-прежнему нужны корма.
"Нужны замороженные сверчки, креветка для малых поганок. Рыбу нам поставили – пока есть", – сказал Зубков.
Ежедневно на содержание и помывку пострадавших птиц, расходные материалы, проживание и питание волонтеров требуется около 130 – 150 тысяч рублей, сообщал ранее Зубков. По данным Россельхознадзора, на 7 декабря за время чрезвычайной ситуации в регионах Крыма было обнаружено более четырехсот пострадавших птиц, еще около трехсот были найдены погибшими.
15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымОлег ЗубковНовости КрымаМненияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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