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Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам

Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам

Пострадавшие от загрязнения нефтепродуктами птицы в зоопарках Крыма питаются рыбой, креветками, гаммарусом и даже замороженными сверчками. Ежедневно для... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T19:00

2025-01-07T19:00

2025-01-07T19:00

крым

птицы

птицы крыма

парк львов "тайган"

олег зубков

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пострадавшие от загрязнения нефтепродуктами птицы в зоопарках Крыма питаются рыбой, креветками, гаммарусом и даже замороженными сверчками. Ежедневно для пропитания ослабленных пернатых уходит достаточно много корма, сказал РИА Новости Крым директор парка львов "Тайган" Олег Зубков."Нам нужен сверчок замороженный. Мы его, к сожалению, в таких масштабах сами не производим. Это живой корм для насекомоядных птиц, он богат протеинами, белками. Он может быть либо в живом, либо в замороженном виде", - объяснил Зубков.Этот вид корма продается в специализированных магазинах для животных, он есть на производственных базах. Кроме того, морским птицам нужна свежая рыба и морепродукты.По состоянию на 7 декабря в "Тайган" и "Сказку" доставлено уже более четырехсот пострадавших от разлива мазута пернатых. Это поганки, гагары, лысухи и другие виды морских птиц. Ежедневно на их содержание, а также помывку, расходные материалы, проживание и питание волонтеров требуется около 130 – 150 тысяч рублей."У нас сейчас расход рыбы увеличился до 100 килограммов в сутки. Мы покупаем сами, но если у товаропроизводителей есть возможность помочь, особенно у тех, кто добывает рыбу крупными партиями, мы были бы благодарны", - продолжил директор "Тайгана".Всего за время чрезвычайной ситуации в регионах Крыма было обнаружено более четырехсот пострадавших птиц, еще около трехсот были найдены погибшими, сообщили в Россельхознадзоре. Во вторник в Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута. В городе обнаружили восемь пострадавших птиц, которых также доставят в сафари-парк.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧСМазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тоннСотрудники Опукского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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