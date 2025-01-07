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Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам
Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам
Пострадавшие от загрязнения нефтепродуктами птицы в зоопарках Крыма питаются рыбой, креветками, гаммарусом и даже замороженными сверчками. Ежедневно для... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T19:00
2025-01-07T19:00
2025-01-07T19:00
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птицы
птицы крыма
парк львов "тайган"
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пострадавшие от загрязнения нефтепродуктами птицы в зоопарках Крыма питаются рыбой, креветками, гаммарусом и даже замороженными сверчками. Ежедневно для пропитания ослабленных пернатых уходит достаточно много корма, сказал РИА Новости Крым директор парка львов "Тайган" Олег Зубков."Нам нужен сверчок замороженный. Мы его, к сожалению, в таких масштабах сами не производим. Это живой корм для насекомоядных птиц, он богат протеинами, белками. Он может быть либо в живом, либо в замороженном виде", - объяснил Зубков.Этот вид корма продается в специализированных магазинах для животных, он есть на производственных базах. Кроме того, морским птицам нужна свежая рыба и морепродукты.По состоянию на 7 декабря в "Тайган" и "Сказку" доставлено уже более четырехсот пострадавших от разлива мазута пернатых. Это поганки, гагары, лысухи и другие виды морских птиц. Ежедневно на их содержание, а также помывку, расходные материалы, проживание и питание волонтеров требуется около 130 – 150 тысяч рублей."У нас сейчас расход рыбы увеличился до 100 килограммов в сутки. Мы покупаем сами, но если у товаропроизводителей есть возможность помочь, особенно у тех, кто добывает рыбу крупными партиями, мы были бы благодарны", - продолжил директор "Тайгана".Всего за время чрезвычайной ситуации в регионах Крыма было обнаружено более четырехсот пострадавших птиц, еще около трехсот были найдены погибшими, сообщили в Россельхознадзоре. Во вторник в Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута. В городе обнаружили восемь пострадавших птиц, которых также доставят в сафари-парк.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧСМазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тоннСотрудники Опукского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута
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крым, птицы, птицы крыма, парк львов "тайган", олег зубков, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, новости крыма, общество
Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам
В Крыму ищут рыбу и замороженных сверчков для кормления пострадавших от мазута птиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева
. Пострадавшие от загрязнения нефтепродуктами птицы в зоопарках Крыма питаются рыбой, креветками, гаммарусом и даже замороженными сверчками. Ежедневно для пропитания ослабленных пернатых уходит достаточно много корма, сказал РИА Новости Крым
директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.
"Нам нужен сверчок замороженный. Мы его, к сожалению, в таких масштабах сами не производим. Это живой корм для насекомоядных птиц, он богат протеинами, белками. Он может быть либо в живом, либо в замороженном виде", - объяснил Зубков.
Этот вид корма продается в специализированных магазинах для животных, он есть на производственных базах. Кроме того, морским птицам нужна свежая рыба и морепродукты.
"Поскольку мелкая птица не ест рыбу, ей нужна креветка мелкая-мелкая, самая некондиционная, либо гаммарус. Нужна также рыба – хамса или мойва", - говорит Зубков.
По состоянию на 7 декабря в "Тайган" и "Сказку" доставлено
уже более четырехсот пострадавших от разлива мазута пернатых. Это поганки, гагары, лысухи и другие виды морских птиц.
Ежедневно на их содержание, а также помывку, расходные материалы, проживание и питание волонтеров требуется около 130 – 150 тысяч рублей.
"У нас сейчас расход рыбы увеличился до 100 килограммов в сутки. Мы покупаем сами, но если у товаропроизводителей есть возможность помочь, особенно у тех, кто добывает рыбу крупными партиями, мы были бы благодарны", - продолжил директор "Тайгана".
Всего за время чрезвычайной ситуации в регионах Крыма было обнаружено
более четырехсот пострадавших птиц, еще около трехсот были найдены погибшими, сообщили в Россельхознадзоре. Во вторник в Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута. В городе обнаружили восемь пострадавших птиц, которых также доставят в сафари-парк.
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