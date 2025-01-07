Рейтинг@Mail.ru
Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250107/morozhenye-sverchki-kak-v-krymu-mozhno-pomoch-postradavshim-ot-mazuta-ptitsam-1143153435.html
Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам
Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам
Пострадавшие от загрязнения нефтепродуктами птицы в зоопарках Крыма питаются рыбой, креветками, гаммарусом и даже замороженными сверчками. Ежедневно для... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T19:00
2025-01-07T19:00
крым
птицы
птицы крыма
парк львов "тайган"
олег зубков
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
экология
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143121159_0:118:3223:1930_1920x0_80_0_0_24dda14cbad4ae678250aa7f8c25d986.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пострадавшие от загрязнения нефтепродуктами птицы в зоопарках Крыма питаются рыбой, креветками, гаммарусом и даже замороженными сверчками. Ежедневно для пропитания ослабленных пернатых уходит достаточно много корма, сказал РИА Новости Крым директор парка львов "Тайган" Олег Зубков."Нам нужен сверчок замороженный. Мы его, к сожалению, в таких масштабах сами не производим. Это живой корм для насекомоядных птиц, он богат протеинами, белками. Он может быть либо в живом, либо в замороженном виде", - объяснил Зубков.Этот вид корма продается в специализированных магазинах для животных, он есть на производственных базах. Кроме того, морским птицам нужна свежая рыба и морепродукты.По состоянию на 7 декабря в "Тайган" и "Сказку" доставлено уже более четырехсот пострадавших от разлива мазута пернатых. Это поганки, гагары, лысухи и другие виды морских птиц. Ежедневно на их содержание, а также помывку, расходные материалы, проживание и питание волонтеров требуется около 130 – 150 тысяч рублей."У нас сейчас расход рыбы увеличился до 100 килограммов в сутки. Мы покупаем сами, но если у товаропроизводителей есть возможность помочь, особенно у тех, кто добывает рыбу крупными партиями, мы были бы благодарны", - продолжил директор "Тайгана".Всего за время чрезвычайной ситуации в регионах Крыма было обнаружено более четырехсот пострадавших птиц, еще около трехсот были найдены погибшими, сообщили в Россельхознадзоре. Во вторник в Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута. В городе обнаружили восемь пострадавших птиц, которых также доставят в сафари-парк.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧСМазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тоннСотрудники Опукского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143121159_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_acec198b1fe1e0f00d8f63eb24c91923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, птицы, птицы крыма, парк львов "тайган", олег зубков, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, новости крыма, общество
Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам

В Крыму ищут рыбу и замороженных сверчков для кормления пострадавших от мазута птиц

19:00 07.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пострадавшие от загрязнения нефтепродуктами птицы в зоопарках Крыма питаются рыбой, креветками, гаммарусом и даже замороженными сверчками. Ежедневно для пропитания ослабленных пернатых уходит достаточно много корма, сказал РИА Новости Крым директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.
"Нам нужен сверчок замороженный. Мы его, к сожалению, в таких масштабах сами не производим. Это живой корм для насекомоядных птиц, он богат протеинами, белками. Он может быть либо в живом, либо в замороженном виде", - объяснил Зубков.
Этот вид корма продается в специализированных магазинах для животных, он есть на производственных базах. Кроме того, морским птицам нужна свежая рыба и морепродукты.

"Поскольку мелкая птица не ест рыбу, ей нужна креветка мелкая-мелкая, самая некондиционная, либо гаммарус. Нужна также рыба – хамса или мойва", - говорит Зубков.

По состоянию на 7 декабря в "Тайган" и "Сказку" доставлено уже более четырехсот пострадавших от разлива мазута пернатых. Это поганки, гагары, лысухи и другие виды морских птиц.
Ежедневно на их содержание, а также помывку, расходные материалы, проживание и питание волонтеров требуется около 130 – 150 тысяч рублей.
"У нас сейчас расход рыбы увеличился до 100 килограммов в сутки. Мы покупаем сами, но если у товаропроизводителей есть возможность помочь, особенно у тех, кто добывает рыбу крупными партиями, мы были бы благодарны", - продолжил директор "Тайгана".
Всего за время чрезвычайной ситуации в регионах Крыма было обнаружено более четырехсот пострадавших птиц, еще около трехсот были найдены погибшими, сообщили в Россельхознадзоре. Во вторник в Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута. В городе обнаружили восемь пострадавших птиц, которых также доставят в сафари-парк.
Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧС
Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн
Сотрудники Опукского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута
 
КрымПтицыПтицы КрымаПарк львов "Тайган"Олег ЗубковРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаЭкологияНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:19Змеелента: наши любимые экранные гады
19:57Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке
19:39Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве
19:18В Севастополе выявили два новых очага загрязнения мазутом
19:14Как очищают побережье Севастополя от мазута – видео
19:00Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам
18:39Как ощутить дух Рождества – ответ священника
18:36В Евпатории обнаружили мазут
18:16Стала известна причина экстренной посадки самолета в Москве
17:53В России упал уровень заболеваемости ОРВИ
17:28Землетрясение в Тибете унесло жизни 126 человек
17:13На российской вакцине от рака пытаются заработать мошенники
16:55В Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута
16:43"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто
16:24В Москве экстренно сел самолет на Самарканд – что известно
16:16Крымский мост – очередь выросла в три раза
16:10Мигрантам запретят жениться в России
15:54Биография Жан-Мари Ле Пена
15:46Когда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей
15:17Во Франции умер Жан-Мари Ле Пен
Лента новостейМолния