https://crimea.ria.ru/20250107/v-taygane-prinyali-pervykh-postradavshikh-ptits-iz-evpatorii-1143146585.html
В "Тайгане" приняли первых пострадавших от мазута птиц из Евпатории
В "Тайгане" приняли первых пострадавших от мазута птиц из Евпатории - РИА Новости Крым, 07.01.2025
В "Тайгане" приняли первых пострадавших от мазута птиц из Евпатории
В парк львов "Тайган" поступила первая партия пострадавших от загрязнения мазутом птиц, найденных в Евпатории. Всего на территории парка и в ялтинском зоопарке... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T12:30
2025-01-07T12:30
2025-01-07T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В парк львов "Тайган" поступила первая партия пострадавших от загрязнения мазутом птиц, найденных в Евпатории. Всего на территории парка и в ялтинском зоопарке "Сказка" на данный момент находится более четырехсот таких пернатых. Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец зоопарков Олег Зубков.Поскольку количество пострадавших птиц с каждым днем растет, в сафари-парке оборудовали новые вольеры с теплыми полами. Для обогрева пернатых используют мощные лампы."У нас идет мощное увеличение потребления электроэнергии. Нужны теплые полы, лампы для обогрева 500-ваттные, там их десятки. Потому что птицы сидят в домиках по 20 особей, и им нужно тепло до тех пор, пока они просохнут, восстановят свой жировой покров на перьях", - объяснил он.Сейчас в парке в Белогорском районе Крыма содержится уже более трехсот пострадавших птиц, еще сотня – в зоопарке "Сказка"."Ежедневные затраты на содержание, прием, электроэнергию, рыбу, проживание и питание волонтеров, ветеринарное обеспечение, другие расходы - это 130-150 тысяч рублей каждый день. Мы сами, добровольно согласились на это. Но если количество птиц перевалит за тысячу, мы одни не справимся". - отметил Зубков.В городах Крыма развернуты штабы и центры по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщила ранее министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. Она назвала адреса, по которым можно приносить испачканных нефтепродуктами животных и где требуется добровольческая помощь.В парке львов "Тайган" на данный момент содержатся в основном малые и большие поганки, лысухи, гагары и некоторые другие виды птиц. Шестого декабря в парк поступил лебедь, который вскоре погиб в результате сильной интоксикации нефтепродуктами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧСМазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тоннСотрудники Опукского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута
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крым, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, птицы, птицы крыма, происшествия, экология, парк львов "тайган", олег зубков, новости крыма, евпатория, белогорский район
В "Тайгане" приняли первых пострадавших от мазута птиц из Евпатории
В зоопарки Крыма поступило уже более четырехсот пострадавших от мазута птиц
12:30 07.01.2025 (обновлено: 12:32 07.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева
. В парк львов "Тайган" поступила первая партия пострадавших от загрязнения мазутом птиц, найденных в Евпатории. Всего на территории парка и в ялтинском зоопарке "Сказка" на данный момент находится более четырехсот таких пернатых. Об этом РИА Новости Крым
рассказал владелец зоопарков Олег Зубков.
"Сегодня ожидаем птицу из Евпатории, первые птицы оттуда к нам поступили еще вчера утром, в 6 утра. Волонтеры говорят, что там много птиц в мазутных пятнах, никто пока не может к ним подступиться", - сказала он.
Поскольку количество пострадавших птиц с каждым днем растет, в сафари-парке оборудовали новые вольеры с теплыми полами. Для обогрева пернатых используют мощные лампы.
"У нас идет мощное увеличение потребления электроэнергии. Нужны теплые полы, лампы для обогрева 500-ваттные, там их десятки. Потому что птицы сидят в домиках по 20 особей, и им нужно тепло до тех пор, пока они просохнут, восстановят свой жировой покров на перьях", - объяснил он.
Сейчас в парке в Белогорском районе Крыма содержится уже более трехсот пострадавших птиц, еще сотня – в зоопарке "Сказка".
"Ежедневные затраты на содержание, прием, электроэнергию, рыбу, проживание и питание волонтеров, ветеринарное обеспечение, другие расходы - это 130-150 тысяч рублей каждый день. Мы сами, добровольно согласились на это. Но если количество птиц перевалит за тысячу, мы одни не справимся". - отметил Зубков.
В городах Крыма развернуты штабы и центры по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщила ранее министр экологии и природных ресурсов
Крыма Ольга Шевцова. Она назвала адреса, по которым можно приносить испачканных нефтепродуктами животных и где требуется добровольческая помощь.
В парке львов "Тайган" на данный момент содержатся в основном малые и большие поганки
, лысухи, гагары и некоторые другие виды птиц. Шестого декабря в парк поступил лебедь, который вскоре погиб в результате сильной интоксикации нефтепродуктами.
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