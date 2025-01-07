https://crimea.ria.ru/20250107/v-taygane-prinyali-pervykh-postradavshikh-ptits-iz-evpatorii-1143146585.html

В "Тайгане" приняли первых пострадавших от мазута птиц из Евпатории

В "Тайгане" приняли первых пострадавших от мазута птиц из Евпатории - РИА Новости Крым, 07.01.2025

В "Тайгане" приняли первых пострадавших от мазута птиц из Евпатории

В парк львов "Тайган" поступила первая партия пострадавших от загрязнения мазутом птиц, найденных в Евпатории. Всего на территории парка и в ялтинском зоопарке... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T12:30

2025-01-07T12:30

2025-01-07T12:32

эксклюзивы риа новости крым

крым

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

птицы

птицы крыма

происшествия

экология

парк львов "тайган"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143146463_15:0:635:349_1920x0_80_0_0_e07c507fc0b0b8fd4944bb5804f6ead9.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В парк львов "Тайган" поступила первая партия пострадавших от загрязнения мазутом птиц, найденных в Евпатории. Всего на территории парка и в ялтинском зоопарке "Сказка" на данный момент находится более четырехсот таких пернатых. Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец зоопарков Олег Зубков.Поскольку количество пострадавших птиц с каждым днем растет, в сафари-парке оборудовали новые вольеры с теплыми полами. Для обогрева пернатых используют мощные лампы."У нас идет мощное увеличение потребления электроэнергии. Нужны теплые полы, лампы для обогрева 500-ваттные, там их десятки. Потому что птицы сидят в домиках по 20 особей, и им нужно тепло до тех пор, пока они просохнут, восстановят свой жировой покров на перьях", - объяснил он.Сейчас в парке в Белогорском районе Крыма содержится уже более трехсот пострадавших птиц, еще сотня – в зоопарке "Сказка"."Ежедневные затраты на содержание, прием, электроэнергию, рыбу, проживание и питание волонтеров, ветеринарное обеспечение, другие расходы - это 130-150 тысяч рублей каждый день. Мы сами, добровольно согласились на это. Но если количество птиц перевалит за тысячу, мы одни не справимся". - отметил Зубков.В городах Крыма развернуты штабы и центры по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщила ранее министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. Она назвала адреса, по которым можно приносить испачканных нефтепродуктами животных и где требуется добровольческая помощь.В парке львов "Тайган" на данный момент содержатся в основном малые и большие поганки, лысухи, гагары и некоторые другие виды птиц. Шестого декабря в парк поступил лебедь, который вскоре погиб в результате сильной интоксикации нефтепродуктами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧСМазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тоннСотрудники Опукского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута

крым

евпатория

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, птицы, птицы крыма, происшествия, экология, парк львов "тайган", олег зубков, новости крыма, евпатория, белогорский район