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Под Курахово боевики ВСУ сдались в плен - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Под Курахово боевики ВСУ сдались в плен
Под Курахово боевики ВСУ сдались в плен - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Под Курахово боевики ВСУ сдались в плен
Бойцами подразделения "Южной" группировки войск взяты в плен 18 украинских боевиков, также группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и отразила... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T12:52
2025-01-08T12:57
новости сво
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
пленные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Бойцами подразделения "Южной" группировки войск взяты в плен 18 украинских боевиков, также группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и отразила три атаки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Об освобождении города Курахово в Минобороны сообщили в понедельник.Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР. После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР, подчеркнули в Минобороны РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пленные, потери всу
Под Курахово боевики ВСУ сдались в плен

Под Курахово сдались в плен 18 украинских боевиков

12:52 08.01.2025 (обновлено: 12:57 08.01.2025)
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Бойцами подразделения "Южной" группировки войск взяты в плен 18 украинских боевиков, также группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и отразила три атаки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
Об освобождении города Курахово в Минобороны сообщили в понедельник.
Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР. После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР, подчеркнули в Минобороны РФ.
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Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)ПленныеПотери ВСУ
 
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