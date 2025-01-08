https://crimea.ria.ru/20250108/pod-kurakhovo-boeviki-vsu-sdalis-v-plen-1143168898.html

Под Курахово боевики ВСУ сдались в плен

Под Курахово боевики ВСУ сдались в плен - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Под Курахово боевики ВСУ сдались в плен

Бойцами подразделения "Южной" группировки войск взяты в плен 18 украинских боевиков, также группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и отразила... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T12:52

2025-01-08T12:52

2025-01-08T12:57

новости сво

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

пленные

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111104/93/1111049371_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_aa460d83a8374a306e14fad8dcdb99fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Бойцами подразделения "Южной" группировки войск взяты в плен 18 украинских боевиков, также группировка российских войск заняла более выгодные рубежи и отразила три атаки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Об освобождении города Курахово в Минобороны сообщили в понедельник.Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР. После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР, подчеркнули в Минобороны РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пленные, потери всу