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Девять беспилотников сбили над Кубанью

Девять беспилотников сбили над Кубанью - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Девять беспилотников сбили над Кубанью

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T07:27

2025-01-09T07:27

2025-01-09T07:33

министерство обороны рф

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи 9 января 15 беспилотников уничтожены и перехвачены над Краснодарским краем, а также Белгородской и Брянской областями.В ночь на среду над Азовским морем ликвидированы четыре украинских беспилотника, всего средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона над семью российскими регионами.Украинские беспилотники в среду атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. В Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяПожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска

краснодарский край

брянская область

белгородская область

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, краснодарский край, брянская область, белгородская область, пво, безопасность, кубань, новости