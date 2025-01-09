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Девять беспилотников сбили над Кубанью
Девять беспилотников сбили над Кубанью - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Девять беспилотников сбили над Кубанью
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T07:27
2025-01-09T07:27
2025-01-09T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи 9 января 15 беспилотников уничтожены и перехвачены над Краснодарским краем, а также Белгородской и Брянской областями.В ночь на среду над Азовским морем ликвидированы четыре украинских беспилотника, всего средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона над семью российскими регионами.Украинские беспилотники в среду атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие. В Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяПожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска
краснодарский край
брянская область
белгородская область
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министерство обороны рф, краснодарский край, брянская область, белгородская область, пво, безопасность, кубань, новости
Девять беспилотников сбили над Кубанью
Над Краснодарским краем и приграничьем России уничтожили 15 беспилотников - Минобороны
07:27 09.01.2025 (обновлено: 07:33 09.01.2025)