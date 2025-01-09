https://crimea.ria.ru/20250109/143-tysyachi-passazhirov-perevezli-v-krym-na-poezdakh-za-novogodnie-prazdniki-1143198462.html

143 тысячи пассажиров перевезли в Крым на поездах за новогодние праздники

143 тысячи пассажиров перевезли в Крым на поездах за новогодние праздники - РИА Новости Крым, 09.01.2025

143 тысячи пассажиров перевезли в Крым на поездах за новогодние праздники

Более 140 тысяч пассажиров перевезли поезда в Крым за новогодние праздники. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Роман... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T15:35

2025-01-09T15:35

2025-01-09T15:47

новости крыма

роман старовойт

владимир путин (политик)

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новый год в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Более 140 тысяч пассажиров перевезли поезда в Крым за новогодние праздники. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Роман Старовойт на совещании с членами правительства.По его информации, курсировали 11 пар пассажирских поездов круглогодичного назначения и один дополнительный пассажирский поезд Симферополь – Москва, за счет чего дополнительно перевезли 8 тысяч 300 человек.Ранее глава республики Сергей Аксенов опубликовал информацию, что в 2024 году Крым посетили более 6 миллионов туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курорт"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, роман старовойт, владимир путин (политик), новости, поезд, железная дорога, новый год 2025, новый год в крыму