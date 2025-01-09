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Крым принял более 6 млн туристов за 2024 год
Крым принял более 6 млн туристов за 2024 год - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Крым принял более 6 млн туристов за 2024 год
Более 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T10:33
2025-01-09T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Более 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, больше всего отдыхающих прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях – 63%, а также на поездах – 26 %. При этом 11% воспользовались альтернативным путем через исторические регионы. Более половины туристов выбрали Южный берег Крыма, 24% отдыхали на западном побережье, 15% – на востоке. 11% предпочли Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы, уточнил Аксенов. "Важным фактором привлечения туристов стали информационные кампании для популяризации отдыха в Крыму, которые в течение года проводило Министерство курортов и туризма Республики Крым совместно с администрациями городов и бизнесом. В их числе – "Расцветай в Крыму!", "Новый год в Крыму как дома". Заметным событием стал Всероссийский фотоконкурс "Крым в моем сердце"", - заметил глава республики. Информационными партнерами кампании "Новый год в Крыму как дома" являются РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким было первое утро 2025 года – фотолента РИА Новости КрымЧто дарить на Новый год из КрымаДед Мороз под пальмой и медведь на льдине – Новый год в Крыму с детьми
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сергей аксенов, крым, новости крыма, туризм в крыму, новый год 2025, новый год в крыму, общество
Крым принял более 6 млн туристов за 2024 год
Крым посетили более 6 млн туристов в 2024 году - Аксенов
10:33 09.01.2025 (обновлено: 10:48 09.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Более 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"6 миллионов 60 тысяч человек. Такое количество туристов Крым принял в 2024 году. Это на 16% больше, чем в 2023-м. Достойный результат, учитывая логистические ограничения, в условиях которых работает туристическая отрасль республики.
По его словам, больше всего отдыхающих прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях – 63%, а также на поездах – 26 %. При этом 11% воспользовались альтернативным путем через исторические регионы.
Более половины туристов выбрали Южный берег Крыма, 24% отдыхали на западном побережье, 15% – на востоке. 11% предпочли Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы, уточнил Аксенов.
"Важным фактором привлечения туристов стали информационные кампании для популяризации отдыха в Крыму, которые в течение года проводило Министерство курортов и туризма Республики Крым совместно с администрациями городов и бизнесом. В их числе – "Расцветай в Крыму!", "Новый год в Крыму как дома". Заметным событием стал Всероссийский фотоконкурс "Крым в моем сердце"", - заметил глава республики.
Информационными партнерами кампании "Новый год в Крыму как дома" являются РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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