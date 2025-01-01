Каким было первое утро 2025 года – фотолента РИА Новости Крым

Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января
Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января
Птички рады теплой погоде
Птички рады теплой погоде
Кофе на свежем воздухе взбодрит и придаст хорошего настроения
Кофе на свежем воздухе взбодрит и придаст хорошего настроения
Новогодние украшения
Новогодние украшения
Прохожих становится все больше
Прохожих становится все больше
Новогодние фотозоны
Новогодние фотозоны
Прогулка с детьми в праздничный день
Прогулка с детьми в праздничный день
Коммунальные службы обеспечивают чистоту в городе
Коммунальные службы обеспечивают чистоту в городе
Новогодние украшения в окнах горожан
Новогодние украшения в окнах горожан
Новогодние украшения
Новогодние украшения
Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января
Птички рады теплой погоде
Кофе на свежем воздухе взбодрит и придаст хорошего настроения
Новогодние украшения
Прохожих становится все больше
Новогодние фотозоны
Прогулка с детьми в праздничный день
Коммунальные службы обеспечивают чистоту в городе
Новогодние украшения в окнах горожан
Новогодние украшения