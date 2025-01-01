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Каким было первое утро 2025 года – фотолента РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
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Каким было первое утро 2025 года – фотолента РИА Новости Крым
Каким было первое утро 2025 года – фотолента РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Каким было первое утро 2025 года – фотолента РИА Новости Крым
РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T14:03
2025-01-01T13:41
фотоленты
фото
новый год 2025
новый год в крыму
новый год
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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353
60
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Каким было первое утро 2025 года – фотолента РИА Новости Крым

Первое утро 2025 года в Симферополе – фотолента РИА Новости Крым

14:03 01.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПервое утро нового 2025 года
Первое утро нового 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января

Первое утро нового 2025 года
1 из 10

Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Птички рады теплой погоде

Первое утро нового 2025 года
2 из 10

Птички рады теплой погоде

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Кофе на свежем воздухе взбодрит и придаст хорошего настроения

Первое утро нового 2025 года
3 из 10

Кофе на свежем воздухе взбодрит и придаст хорошего настроения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новогодние украшения

Первое утро нового 2025 года
4 из 10

Новогодние украшения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Прохожих становится все больше

Первое утро нового 2025 года
5 из 10

Прохожих становится все больше

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новогодние фотозоны

Первое утро нового 2025 года
6 из 10

Новогодние фотозоны

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Прогулка с детьми в праздничный день

Первое утро нового 2025 года
7 из 10

Прогулка с детьми в праздничный день

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Коммунальные службы обеспечивают чистоту в городе

Первое утро нового 2025 года
8 из 10

Коммунальные службы обеспечивают чистоту в городе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новогодние украшения в окнах горожан

Первое утро нового 2025 года
9 из 10

Новогодние украшения в окнах горожан

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новогодние украшения

Первое утро нового 2025 года
10 из 10

Новогодние украшения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 10

Солнечная теплая крымская зимняя погода располагает к прогулкам даже утром 1 января

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 10

Птички рады теплой погоде

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 10

Кофе на свежем воздухе взбодрит и придаст хорошего настроения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 10

Новогодние украшения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 10

Прохожих становится все больше

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 10

Новогодние фотозоны

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 10

Прогулка с детьми в праздничный день

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 10

Коммунальные службы обеспечивают чистоту в городе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 10

Новогодние украшения в окнах горожан

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 10

Новогодние украшения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Елка на площади им. Денина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Вчера, 15:10Фотоленты
Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря
 
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