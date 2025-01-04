https://crimea.ria.ru/20250104/v-2024-godu-v-simferopole-polnostyu-otremontirovali-26-ulits-1142909142.html

В 2024 году в Симферополе полностью отремонтировали 26 улиц

В 2024 году в Симферополе полностью отремонтировали 26 улиц - РИА Новости Крым, 04.01.2025

В 2024 году в Симферополе полностью отремонтировали 26 улиц

В Симферополе за 10 месяцев текущего года обеспечили проезд на 277 дорогах, включая щебеночные. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал начальник... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T07:45

2025-01-04T07:45

2025-01-04T07:45

симферополь

радио "спутник в крыму"

анатолий тараненко

ремонт и строительство дорог в крыму

городская среда

благоустройство

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе за 10 месяцев текущего года обеспечили проезд на 277 дорогах, включая щебеночные. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.Самая главная задача, по его словам, заключалась в том, чтобы устранить аварийно-опасные участки и обеспечить возможность проезда транспорта."Асфальто-бетонной смесью картами работали по всему городу. Люди сейчас свободно могут проехать и по микрорайону Леси Украинки, и по микрорайону Белому, по улицам Севастопольской и Дмитрия Ульянова", – перечислил начальник управления.Как отметил спикер, мелкий ремонт делался по микрорайонам, чтобы автомобилисты в пиковые часы по второстепенным улицам могли объехать заторы на главных проезжих улицах крымской столицы.Что касается больших ремонтов на протяжении всего дорожного полотна, то, по словам начальника управления, за 10 месяцев 2024 года в городе сделали 16 километров дорог.Ремонтировали также и внутридворовые проезды. Отремонтированных дворов, за которые не брались многими десятилетиями, по словам спикера, становится в городе с каждым годом больше. В этом году, по его данным, были отремонтированы проблемные дворы в районе улиц Дмитрия Ульянова, Киевской, Гагарина, 51 армии, Кирова, Мате Залки и других."Небольшая статистика: в 2023 отремонтировали 12 дворов, а в 2024 уже 55. И в следующем году будет не меньше. У нас уже разработаны сметы, вся работа от разработки до согласования ремонта проводится совместно с депутатским корпусом. Нет ни одного микрорайона, который был бы не охвачен ремонтом дворовых территорий", – заявил чиновник.Также, сказал гость радийной студии, в рамках содержания дорог общего пользования в Симферополе заменили 41 остановочный павильон.В 2025 году управление дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя темпы ремонта и обслуживания дорог снижать не собирается. На первом этапе ремонта уже определены дороги, которые будут ремонтировать. Их общая протяженность – 10 километров, а полный список можно найти на сайте администрации Симферополя. Из наиболее значимых Тараненко назвал улицы Тургенева, Гаспринского, улицу Базовую и переулок Ровный, где необходимо закольцевать ранее отремонтированные дороги транспортной развязкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241217/kak-idet-stroitelstvo-obezdnoy-dorogi-v-obkhod-alushty-1142672399.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, анатолий тараненко, ремонт и строительство дорог в крыму, городская среда, благоустройство, крым, новости крыма