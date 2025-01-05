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7 человек погибли на пожаре в Кировской области - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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7 человек погибли на пожаре в Кировской области
7 человек погибли на пожаре в Кировской области - РИА Новости Крым, 05.01.2025
7 человек погибли на пожаре в Кировской области
Семь человек погибли на пожаре в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T23:10
2025-01-05T23:10
пожар
кировская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Семь человек погибли на пожаре в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.В поселке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. "Сотрудники МЧС России эвакуировали трех человек. Открытое горение на 480 квадратах ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - говорится в сообщении.Изначально сообщалось о двух погибших. Затем при разборах завалов обнаружили тела еще четырех погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пожар, кировская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
7 человек погибли на пожаре в Кировской области

7 человек погибли на пожаре в Кировской области - МЧС

23:10 05.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Семь человек погибли на пожаре в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В поселке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания.
"Сотрудники МЧС России эвакуировали трех человек. Открытое горение на 480 квадратах ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - говорится в сообщении.
Изначально сообщалось о двух погибших. Затем при разборах завалов обнаружили тела еще четырех погибших.
"Тело 7-го погибшего обнаружено на месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области", - сообщили позже в министерстве.
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ПожарКировская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
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