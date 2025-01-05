https://crimea.ria.ru/20250105/7-chelovek-pogibli-na-pozhare-v-kirovskoy-oblasti-1143117517.html

7 человек погибли на пожаре в Кировской области

7 человек погибли на пожаре в Кировской области - РИА Новости Крым, 05.01.2025

7 человек погибли на пожаре в Кировской области

Семь человек погибли на пожаре в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T23:10

2025-01-05T23:10

2025-01-05T23:10

пожар

кировская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Семь человек погибли на пожаре в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.В поселке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. "Сотрудники МЧС России эвакуировали трех человек. Открытое горение на 480 квадратах ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - говорится в сообщении.Изначально сообщалось о двух погибших. Затем при разборах завалов обнаружили тела еще четырех погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кировская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, кировская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости