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7 человек погибли на пожаре в Кировской области
7 человек погибли на пожаре в Кировской области - РИА Новости Крым, 05.01.2025
7 человек погибли на пожаре в Кировской области
Семь человек погибли на пожаре в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T23:10
2025-01-05T23:10
2025-01-05T23:10
пожар
кировская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Семь человек погибли на пожаре в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.В поселке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. "Сотрудники МЧС России эвакуировали трех человек. Открытое горение на 480 квадратах ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - говорится в сообщении.Изначально сообщалось о двух погибших. Затем при разборах завалов обнаружили тела еще четырех погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кировская область
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2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар, кировская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
7 человек погибли на пожаре в Кировской области
7 человек погибли на пожаре в Кировской области - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Семь человек погибли на пожаре в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В поселке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания.
"Сотрудники МЧС России эвакуировали трех человек. Открытое горение на 480 квадратах ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - говорится в сообщении.
Изначально сообщалось о двух погибших. Затем при разборах завалов обнаружили тела еще четырех погибших.
"Тело 7-го погибшего обнаружено на месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области", - сообщили позже в министерстве.
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