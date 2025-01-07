https://crimea.ria.ru/20250107/novykh-vybrosov-mazuta-u-beregov-kryma-ne-obnaruzheno-1143147004.html

Новых выбросов мазута у берегов Крыма не обнаружено

Новых выбросов мазута у берегов Крыма не обнаружено - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Новых выбросов мазута у берегов Крыма не обнаружено

У берегов Крыма и Севастополя не обнаружено новых выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T12:51

2025-01-07T12:51

2025-01-07T13:04

крым

севастополь

кубань

анапа

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. У берегов Крыма и Севастополя не обнаружено новых выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. На местах работают 209 человек и 68 единиц техники.По данным крымского главка МЧС России, на данный момент ведутся работы в Ленинском районе Крыма в селе Яковенково на территории государственного природного заповедника Опукский.Всего за период с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.В Севастополе за сутки вывезли более 27 тонн загрязненного грунта, отметили в МЧС России.В Керченском проливе обследовано свыше 1380 квадратных километров акватории, обработаны более 38 квадратных километров моря.В Анапе и Темрюкском районе Кубани вывезены порядка 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В порту Анапы собраны свыше 14 тысяч килограммов нефтесодержащих отходов."В акватории от порта Анапа до села Витязево абсорбируется мазут 10 маломерными судами ГИМС МЧС России, муниципальной службой спасания и Морспасслужбой. За сутки обработано 20 километров акватории береговой линии", - уточнили в МЧС.Во вторник в оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.С пляжей Судака за несколько дней убрали шесть тонн нефтепродуктов и пропитанных им водорослей и песка. 12 тонн мазута вывезли с заповедных берегов мыса Опук. В Севастополе за 5 и 6 января собрали 111,8 тонны мазутных загрязнений и обнаружили новые пятна на новых территориях — в районе одного из городских парков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Тайгане" приняли первых пострадавших от мазута птиц из ЕвпаторииМазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧСМазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе

крым

севастополь

кубань

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краснодарский край

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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