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Новых выбросов мазута у берегов Крыма не обнаружено
Новых выбросов мазута у берегов Крыма не обнаружено - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Новых выбросов мазута у берегов Крыма не обнаружено
У берегов Крыма и Севастополя не обнаружено новых выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T12:51
2025-01-07T12:51
2025-01-07T13:04
крым
севастополь
кубань
анапа
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. У берегов Крыма и Севастополя не обнаружено новых выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. На местах работают 209 человек и 68 единиц техники.По данным крымского главка МЧС России, на данный момент ведутся работы в Ленинском районе Крыма в селе Яковенково на территории государственного природного заповедника Опукский.Всего за период с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.В Севастополе за сутки вывезли более 27 тонн загрязненного грунта, отметили в МЧС России.В Керченском проливе обследовано свыше 1380 квадратных километров акватории, обработаны более 38 квадратных километров моря.В Анапе и Темрюкском районе Кубани вывезены порядка 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В порту Анапы собраны свыше 14 тысяч килограммов нефтесодержащих отходов."В акватории от порта Анапа до села Витязево абсорбируется мазут 10 маломерными судами ГИМС МЧС России, муниципальной службой спасания и Морспасслужбой. За сутки обработано 20 километров акватории береговой линии", - уточнили в МЧС.Во вторник в оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.С пляжей Судака за несколько дней убрали шесть тонн нефтепродуктов и пропитанных им водорослей и песка. 12 тонн мазута вывезли с заповедных берегов мыса Опук. В Севастополе за 5 и 6 января собрали 111,8 тонны мазутных загрязнений и обнаружили новые пятна на новых территориях — в районе одного из городских парков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Тайгане" приняли первых пострадавших от мазута птиц из ЕвпаторииМазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧСМазут обнаружили на побережье у парка Победы в Севастополе
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, кубань, анапа, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, черное море, новости, новости крыма
Новых выбросов мазута у берегов Крыма не обнаружено
У берегов Крыма и Севастополя новых выбросов мазута не выявлено
12:51 07.01.2025 (обновлено: 13:04 07.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. У берегов Крыма и Севастополя не обнаружено новых выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. На местах работают 209 человек и 68 единиц техники.
По данным крымского главка МЧС России, на данный момент ведутся работы в Ленинском районе Крыма в селе Яковенково на территории государственного природного заповедника Опукский.
"Состоянием на 11 часов новых фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено. На месте над очисткой загрязненного песчаного побережья на протяжении 1,5 км работают 47 человек 8 единиц техники", - сказано в сообщении.
Всего за период с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.
В Севастополе за сутки вывезли более 27 тонн загрязненного грунта, отметили в МЧС России.
"Обследованы 59 километров, за сутки - 32 километра. Вывезены почти 112 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки - свыше 27 тонн. Трудятся 240 человек и 25 единиц техники", - сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.
В Керченском проливе обследовано свыше 1380 квадратных километров акватории, обработаны более 38 квадратных километров моря.
В Анапе и Темрюкском районе Кубани вывезены порядка 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В порту Анапы собраны свыше 14 тысяч килограммов нефтесодержащих отходов.
"В акватории от порта Анапа до села Витязево абсорбируется мазут 10 маломерными судами ГИМС МЧС России, муниципальной службой спасания и Морспасслужбой. За сутки обработано 20 километров акватории береговой линии", - уточнили в МЧС.
Во вторник в оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов
.
С пляжей Судака за несколько дней убрали
шесть тонн нефтепродуктов и пропитанных им водорослей и песка. 12 тонн мазута вывезли
с заповедных берегов мыса Опук. В Севастополе за 5 и 6 января собрали
111,8 тонны мазутных загрязнений и обнаружили
новые пятна на новых территориях — в районе одного из городских парков.
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