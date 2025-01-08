https://crimea.ria.ru/20250108/pvo-sbila-105-bespilotnikov-i-shest-snaryadov-himars-1143168368.html

ПВО сбила 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS

ПВО сбила 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 08.01.2025

ПВО сбила 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS

Средства российской ПВО за сутки сбили 105 украинских беспилотников и шесть снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T12:27

2025-01-08T12:27

2025-01-08T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за сутки сбили 105 украинских беспилотников и шесть снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения БПЛА, скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39723 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20290 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29983 единицы специальной военной автомобильной техники.В ночь на среду 32 беспилотника ВСУ были сбиты над Азовским морем и семью регионами России.По информации губернатора Саратовской области, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие в Энгельсе.В ночь на 6 января украинский беспилотник был сбит над Крымом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, министерство обороны рф, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон)