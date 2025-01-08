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ПВО сбила 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS
ПВО сбила 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 08.01.2025
ПВО сбила 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS
Средства российской ПВО за сутки сбили 105 украинских беспилотников и шесть снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T12:27
2025-01-08T12:27
2025-01-08T12:28
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авиация
ракетные войска
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за сутки сбили 105 украинских беспилотников и шесть снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения БПЛА, скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39723 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20290 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29983 единицы специальной военной автомобильной техники.В ночь на среду 32 беспилотника ВСУ были сбиты над Азовским морем и семью регионами России.По информации губернатора Саратовской области, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие в Энгельсе.В ночь на 6 января украинский беспилотник был сбит над Крымом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, новости сво, министерство обороны рф, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО сбила 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS
105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS сбиты российской ПВО за сутки
12:27 08.01.2025 (обновлено: 12:28 08.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за сутки сбили 105 украинских беспилотников и шесть снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения БПЛА, скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39723 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20290 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29983 единицы специальной военной автомобильной техники.
В ночь на среду
32 беспилотника ВСУ были сбиты над Азовским морем и семью регионами России.
По информации губернатора Саратовской области, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие в Энгельсе
.
В ночь на 6 января украинский беспилотник был сбит
над Крымом.
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