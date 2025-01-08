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Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей
Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей
В Крыму реализуют 56 инвестиционных соглашений в сфере сельского хозяйства с суммой капитальных вложений более 24 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T20:33
2025-01-08T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму реализуют 56 инвестиционных соглашений в сфере сельского хозяйства с суммой капитальных вложений более 24 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, часть крупных инвестиционных проектов продолжали реализовывать в Крыму в минувшем году. В том числе в Сакском районе организовано современное производство технического винограда.В Судаке продолжается строительство фруктохранилища на пять тысяч тонн с планируемым вводом в эксплуатацию в 2025 году. Уже заложено свыше 106 га садов. В Алуште проводят мероприятия по сохранению существующих и закладке новых полей эфиромасличных культур на площади более 461 га. Инвестор продолжает строительство центра по выращиванию посадочного материала эфиромасличных культур мощностью 4 миллиона саженцев в год.Глава Крыма также отмечал ранее высокие темпы роста объемов производства молочной продукции – в 4,2 раза за десять лет, а также высокую урожайность зерновых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше яиц и молокаИнвесторы в Крыму должны учитывать кадровый потенциал региона – власти"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт
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сергей аксенов, сакский район, судак, новости крыма, инвестиции, крым, сады крыма, виноградники крыма, алушта, бахчисарайский район, нижнегорский район, кировский район крыма
Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей

В Крыму реализуют 56 инвестиционных соглашений в сфере сельского хозяйства – Аксенов

20:33 08.01.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЯблоки
Яблоки
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму реализуют 56 инвестиционных соглашений в сфере сельского хозяйства с суммой капитальных вложений более 24 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По итогам планируется создать более 2,7 тысячи постоянных и более 1,1 тысячи сезонных рабочих мест. Фактически вложено уже более 18 млрд рублей, создано более 3 тысяч рабочих мест", – говорится в сообщении.

По словам главы республики, часть крупных инвестиционных проектов продолжали реализовывать в Крыму в минувшем году. В том числе в Сакском районе организовано современное производство технического винограда.
"Планируется закладка 350 га виноградников. Объем производства при выходе на проектную мощность к 2031 году составит 2,8 тысячи тонн солнечной ягоды в год. Уже заложены виноградники на площади более 223 га", – проинформировал глава Крыма.
В Судаке продолжается строительство фруктохранилища на пять тысяч тонн с планируемым вводом в эксплуатацию в 2025 году. Уже заложено свыше 106 га садов. В Алуште проводят мероприятия по сохранению существующих и закладке новых полей эфиромасличных культур на площади более 461 га. Инвестор продолжает строительство центра по выращиванию посадочного материала эфиромасличных культур мощностью 4 миллиона саженцев в год.
"Также продолжается строительство трех плодово-ягодных и овощехранилищ в Бахчисарайском, Нижнегорском и Кировском районах общей мощностью более 9 тысяч тонн. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2025 и 2026 годы", – перечислил Аксенов.
Глава Крыма также отмечал ранее высокие темпы роста объемов производства молочной продукции – в 4,2 раза за десять лет, а также высокую урожайность зерновых.
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