https://crimea.ria.ru/20250108/investory-vlozhili-v-selskoe-khozyaystvo-kryma-24-milliarda-rubley-1143171389.html

Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей

Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей

В Крыму реализуют 56 инвестиционных соглашений в сфере сельского хозяйства с суммой капитальных вложений более 24 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T20:33

2025-01-08T20:33

2025-01-08T20:33

сергей аксенов

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судак

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инвестиции

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алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму реализуют 56 инвестиционных соглашений в сфере сельского хозяйства с суммой капитальных вложений более 24 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, часть крупных инвестиционных проектов продолжали реализовывать в Крыму в минувшем году. В том числе в Сакском районе организовано современное производство технического винограда.В Судаке продолжается строительство фруктохранилища на пять тысяч тонн с планируемым вводом в эксплуатацию в 2025 году. Уже заложено свыше 106 га садов. В Алуште проводят мероприятия по сохранению существующих и закладке новых полей эфиромасличных культур на площади более 461 га. Инвестор продолжает строительство центра по выращиванию посадочного материала эфиромасличных культур мощностью 4 миллиона саженцев в год.Глава Крыма также отмечал ранее высокие темпы роста объемов производства молочной продукции – в 4,2 раза за десять лет, а также высокую урожайность зерновых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше яиц и молокаИнвесторы в Крыму должны учитывать кадровый потенциал региона – власти"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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