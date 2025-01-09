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Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта
Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта
Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Тако признание сделали в Генштабе... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T11:03
2025-01-09T11:03
2025-01-09T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Тако признание сделали в Генштабе ВСУ.Командование украинской армии заявляет о "безостановочных" атаках российских сил по позициям ВСУ и преимуществе ВС РФ в живой силе. По данным генштаба, наиболее сложная ситуация для боевиков сложилась в районе Волчанска, а также на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском направлениях, а также в районе Константинополя.За минувшую неделю Вооруженные силы России за неделю отразили 142 безуспешные контратаки противника, уничтожив порядка 12 455 военнослужащих ВСУ. В Курской области ликвидировано более 50120 украинских солдат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Курахово боевики ВСУ сдались в пленВашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – БлинкенСВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали США
https://crimea.ria.ru/20250102/vsu-gotovyat-k-krugovoy-oborone-balakleyu-i-izyum-na-kharkovschine-1143069491.html
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украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, генштаб всу, вооруженные силы россии
Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта
ВСУ находятся в сложной ситуации на всей линии фронта – генштаб