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142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиков - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиков
142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиков - РИА Новости Крым, 03.01.2025
142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиков
Вооруженные силы России за неделю отразили в зоне спецоперации 142 безуспешные контратаки противника, который потерял порядка 12 455 военнослужащих. Об этом... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T13:34
2025-01-03T13:34
новости
министерство обороны рф
армия и флот
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю отразили в зоне спецоперации 142 безуспешные контратаки противника, который потерял порядка 12 455 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, Украина потеряла в зоне действия этой группировки войск более 2750 военнослужащих и военную технику, среди которой три танка "Leopard" производства ФРГ, 10 боевых машин пехоты, включая "Bradley" производства США и четыре бронетранспортера М113 также американского производства.35 контратак штурмовых групп ВСУ отразили подразделения группировки войск "Запад"и улучшили положение по переднему краю. Киев потерял свыше 3175 военнослужащих, а также семь бронетранспортеров М113 производства США, 13 орудий полевой артиллерии производства стран НАТО, восемь станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и другую технику.Еще 14 контратак противника отражены за неделю подразделениями группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 1155 военнослужащих и вооружение, в том числе пять 155 мм самоходных артиллерийских установок "Paladin" производства США.Восемь контратак отразили подразделения "Южной" группировки, заняв более выгодные рубежи, и уничтожили до 1745 военнослужащих Украины. На данном направлении ВСУ потеряли два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе "Bradley" производства США, три бронетранспортера, включая "Saxon" производства Великобритании и два М113 производства США. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Свыше 3130 военнослужащих потерял Киев в зоне действия подразделений группировки войск "Север",которые продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.Еще 500 украинских боевиков были ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр". Также ВСУ потеряли 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по военным аэродромам Украины: данные МинобороныЧерноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУАрмия России берет новые рубежи - оперативные данные
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, министерство обороны рф, армия и флот, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво
142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиков

ВСУ провели 142 безуспешные контратаки за неделю и потеряли порядка 12 455 боевиков

13:34 03.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю отразили в зоне спецоперации 142 безуспешные контратаки противника, который потерял порядка 12 455 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Новотроицкое и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Отражены 85 контратак противника", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, Украина потеряла в зоне действия этой группировки войск более 2750 военнослужащих и военную технику, среди которой три танка "Leopard" производства ФРГ, 10 боевых машин пехоты, включая "Bradley" производства США и четыре бронетранспортера М113 также американского производства.
35 контратак штурмовых групп ВСУ отразили подразделения группировки войск "Запад"и улучшили положение по переднему краю. Киев потерял свыше 3175 военнослужащих, а также семь бронетранспортеров М113 производства США, 13 орудий полевой артиллерии производства стран НАТО, восемь станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и другую технику.
Еще 14 контратак противника отражены за неделю подразделениями группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 1155 военнослужащих и вооружение, в том числе пять 155 мм самоходных артиллерийских установок "Paladin" производства США.
Восемь контратак отразили подразделения "Южной" группировки, заняв более выгодные рубежи, и уничтожили до 1745 военнослужащих Украины. На данном направлении ВСУ потеряли два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе "Bradley" производства США, три бронетранспортера, включая "Saxon" производства Великобритании и два М113 производства США. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Свыше 3130 военнослужащих потерял Киев в зоне действия подразделений группировки войск "Север",которые продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.
Еще 500 украинских боевиков были ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр". Также ВСУ потеряли 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
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