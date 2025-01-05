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Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T12:03
2025-01-05T12:03
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
краснодарский край
новости
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Уточняется, что в центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали более двух тысяч птиц. Тех, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника.Как рассказал начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы департамента ветеринарии Краснодарского края Николай Радуль, все птицы проходят клинический осмотр, специалисты лаборатории берут у всех особей смывы и сыворотку крови. В случае, если будут обнаружены птицы с инфекционными заболеваниями, их смогут разместить в отдельных помещениях нового реабилитационного центра на базе пансионата "Полярные Зори".Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. 4 января на пляжах Северной стороны и в районе Золотого пляжа обнаружены новые выбросы мазута. В городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введен в Керчи и Ленинском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережьяВ Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, краснодарский край, новости, черное море
Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

Почти 5 тысяч птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Кубани после разлива мазута в море

12:03 05.01.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайБолее 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе
Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе. Вымазавшихся в мазуте пернатых доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию. Таких пунктов на побережье пять", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали более двух тысяч птиц. Тех, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника.
Как рассказал начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы департамента ветеринарии Краснодарского края Николай Радуль, все птицы проходят клинический осмотр, специалисты лаборатории берут у всех особей смывы и сыворотку крови.

"Сегодня отобрали 246 проб. С начала работ по спасению уже отобрано более двух тысяч проб. Все они с отрицательным результатом на птичий грипп", - отметил Радуль.

В случае, если будут обнаружены птицы с инфекционными заболеваниями, их смогут разместить в отдельных помещениях нового реабилитационного центра на базе пансионата "Полярные Зори".

Ситуация в Черном море после крушения танкеров

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.
В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.
3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. 4 января на пляжах Северной стороны и в районе Золотого пляжа обнаружены новые выбросы мазута. В городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.
ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введен в Керчи и Ленинском районе Крыма.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаКраснодарский крайНовостиЧерное море
 
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