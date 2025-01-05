https://crimea.ria.ru/20250105/pochti-5-tysyach-ptits-spasli-na-kubani-posle-razliva-mazuta-v-chernom-more-1143104273.html

Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море

Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T12:03

2025-01-05T12:03

2025-01-05T12:03

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

краснодарский край

новости

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143104919_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_11da891289d848a0c2727cd6c33d9864.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Уточняется, что в центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали более двух тысяч птиц. Тех, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника.Как рассказал начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы департамента ветеринарии Краснодарского края Николай Радуль, все птицы проходят клинический осмотр, специалисты лаборатории берут у всех особей смывы и сыворотку крови. В случае, если будут обнаружены птицы с инфекционными заболеваниями, их смогут разместить в отдельных помещениях нового реабилитационного центра на базе пансионата "Полярные Зори".Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. 4 января на пляжах Северной стороны и в районе Золотого пляжа обнаружены новые выбросы мазута. В городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введен в Керчи и Ленинском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережьяВ Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море

краснодарский край

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, краснодарский край, новости, черное море