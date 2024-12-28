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В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море
В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море
Ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T13:24
2024-12-28T13:24
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
дмитрий песков
керченский пролив
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Минтранс РФ сообщил, что в акватории Керченского пролива очищены все выявленные участки загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров "Волгонефть", очистка пляжей продолжается. Крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОСРежим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом
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РИА Новости Крым
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, дмитрий песков, керченский пролив, черное море, новости
В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море

Песков: ситуация в Керченском проливе после крушения танкеров и разлива мазута критическая

13:24 28.12.2024
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыНа побережье Кубани море выносит мазут
На побережье Кубани море выносит мазут
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что ситуация, действительно, критическая. К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ведомства", - сказал Песков.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что в акватории Керченского пролива очищены все выявленные участки загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров "Волгонефть", очистка пляжей продолжается.
Крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря.
26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаДмитрий ПесковКерченский проливЧерное мореНовости
 
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