https://crimea.ria.ru/20241228/v-kremle-nazvali-kriticheskoy-situatsiyu-posle-razliva-nefti-v-chernom-more-1142992110.html

В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море

В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море - РИА Новости Крым, 28.12.2024

В Кремле назвали критической ситуацию после разлива нефти в Черном море

Ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T13:24

2024-12-28T13:24

2024-12-28T13:24

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

дмитрий песков

керченский пролив

черное море

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Минтранс РФ сообщил, что в акватории Керченского пролива очищены все выявленные участки загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров "Волгонефть", очистка пляжей продолжается. Крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОСРежим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом

керченский пролив

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, дмитрий песков, керченский пролив, черное море, новости