https://crimea.ria.ru/20250103/v-krymu-snova-vyyavili-zagryaznenie-mazutom-na-3-kilometrakh-beregovoy-linii-1143075688.html

В Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии

В Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии - РИА Новости Крым, 03.01.2025

В Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии

В Крыму выявлено незначительное загрязнение нефтепродуктами. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T11:48

2025-01-03T11:48

2025-01-03T11:55

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

крым

новости крыма

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танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Крыму выявлено незначительное загрязнение нефтепродуктами. Об этом сообщает МЧС России.Также по данным ведомства всего с начала работ: обследовано 1 803 километра; очищено более 48,5 километра побережья; собрано и вывезено 229 тонн загрязненного грунта; спасены 168 птиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутомНазван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет

https://crimea.ria.ru/20250102/chs-v-kerchenskom-prolive-stala-pervoy-v-mire-avariey-s-topochnym-mazutom-1143071072.html

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2025

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