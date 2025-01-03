https://crimea.ria.ru/20250103/v-krymu-snova-vyyavili-zagryaznenie-mazutom-na-3-kilometrakh-beregovoy-linii-1143075688.html
В Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии
В Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии - РИА Новости Крым, 03.01.2025
В Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии
В Крыму выявлено незначительное загрязнение нефтепродуктами. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T11:48
2025-01-03T11:48
2025-01-03T11:55
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
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танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Крыму выявлено незначительное загрязнение нефтепродуктами. Об этом сообщает МЧС России.Также по данным ведомства всего с начала работ: обследовано 1 803 километра; очищено более 48,5 километра побережья; собрано и вывезено 229 тонн загрязненного грунта; спасены 168 птиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутомНазван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет
https://crimea.ria.ru/20250102/chs-v-kerchenskom-prolive-stala-pervoy-v-mire-avariey-s-topochnym-mazutom-1143071072.html
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В Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии
В Крыму выявили новое загрязнение мазутом на 3 000 метрах береговой линии
11:48 03.01.2025 (обновлено: 11:55 03.01.2025)