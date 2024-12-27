https://crimea.ria.ru/20241227/rezhim-chs-federalnogo-urovnya-iz-za-mazuta-v-more-chem-eto-pomozhet-1142962867.html

Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет

Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет

В условиях, когда ситуация с разливом мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе приближается к экологической катастрофе, режим ЧС федерального уровня... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T12:02

2024-12-27T12:02

2024-12-27T12:02

радио "спутник в крыму"

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

крым

краснодарский край

черное море

керченский пролив

григорий прокопов

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142964421_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9aa1040ac912a8b944d57923d4c55f48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В условиях, когда ситуация с разливом мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе приближается к экологической катастрофе, режим ЧС федерального уровня позволит максимально мобилизовать силы всех профильных ведомств, включая высший уровень страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии филиала Института биологии южных морей Григорий Прокопов.По его словам, введение на Кубани ЧС федерального уровня связано с масштабом рисков, которых достигает ситуация в связи с разливом мазута в Черном море."Дело в том, что на сегодняшний день ситуация приближается к уровню экологической катастрофы", – подчеркнул Прокопов.Из-за начавшихся в Керченском проливе постоянных штормов ситуация очень нестабильная: пятна перемещаются как силой глубинных течений, так и поверхностных, и могут выбрасываться на побережье регулярно даже сейчас, в холода, пояснил он. При этом осложнена работа водолазов и приборов, добавил эксперт.Он отметил, что огромную помощь в сложившейся ситуации продолжают оказывать волонтеры, спасающие птиц и дельфинов."Количество спасенных птиц приближается к 1,5 тысячам, понятно, что не меньше погибло. Порядка 90% пострадавших и реабилитированных возвращаются в природу, и это фантастическая цифра", – заметил Прокопов.При этом условия, в которых доводится работать всем, весьма сложные, добавил он."Мазут токсичный. Многое приходится многократно переделывать. При тех температурах, которые сейчас, часть погружается на дно, потом может подниматься течением… Нужен постоянный мониторинг - смотреть, где пятна образуются", – сказал ученый.По мнению Прокопова, оценивать последствия аварии танкеров сейчас преждевременно.Накануне, 26 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечь федеральные ресурсы для ликвидации мазута на побережье региона.Позже в этот день в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова – Аксенов Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановили Нефтепродукты из затонувших танкеров на Кубани откачает спецустановка

крым

краснодарский край

черное море

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, крым, краснодарский край, черное море, керченский пролив, григорий прокопов, мнения