https://crimea.ria.ru/20241227/rezhim-chs-federalnogo-urovnya-iz-za-mazuta-v-more-chem-eto-pomozhet-1142962867.html
Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет
Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет
В условиях, когда ситуация с разливом мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе приближается к экологической катастрофе, режим ЧС федерального уровня... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T12:02
2024-12-27T12:02
2024-12-27T12:02
радио "спутник в крыму"
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
крым
краснодарский край
черное море
керченский пролив
григорий прокопов
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В условиях, когда ситуация с разливом мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе приближается к экологической катастрофе, режим ЧС федерального уровня позволит максимально мобилизовать силы всех профильных ведомств, включая высший уровень страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии филиала Института биологии южных морей Григорий Прокопов.По его словам, введение на Кубани ЧС федерального уровня связано с масштабом рисков, которых достигает ситуация в связи с разливом мазута в Черном море."Дело в том, что на сегодняшний день ситуация приближается к уровню экологической катастрофы", – подчеркнул Прокопов.Из-за начавшихся в Керченском проливе постоянных штормов ситуация очень нестабильная: пятна перемещаются как силой глубинных течений, так и поверхностных, и могут выбрасываться на побережье регулярно даже сейчас, в холода, пояснил он. При этом осложнена работа водолазов и приборов, добавил эксперт.Он отметил, что огромную помощь в сложившейся ситуации продолжают оказывать волонтеры, спасающие птиц и дельфинов."Количество спасенных птиц приближается к 1,5 тысячам, понятно, что не меньше погибло. Порядка 90% пострадавших и реабилитированных возвращаются в природу, и это фантастическая цифра", – заметил Прокопов.При этом условия, в которых доводится работать всем, весьма сложные, добавил он."Мазут токсичный. Многое приходится многократно переделывать. При тех температурах, которые сейчас, часть погружается на дно, потом может подниматься течением… Нужен постоянный мониторинг - смотреть, где пятна образуются", – сказал ученый.По мнению Прокопова, оценивать последствия аварии танкеров сейчас преждевременно.Накануне, 26 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечь федеральные ресурсы для ликвидации мазута на побережье региона.Позже в этот день в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова – Аксенов Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановили Нефтепродукты из затонувших танкеров на Кубани откачает спецустановка
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, крым, краснодарский край, черное море, керченский пролив, григорий прокопов, мнения
Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет
ЧС федерального уровня на Кубани из-за мазута позволит мобилизовать максимум сил и средств
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым.
В условиях, когда ситуация с разливом мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе приближается к экологической катастрофе, режим ЧС федерального уровня позволит максимально мобилизовать силы всех профильных ведомств, включая высший уровень страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии филиала Института биологии южных морей Григорий Прокопов.
По его словам, введение на Кубани ЧС федерального уровня связано с масштабом рисков, которых достигает ситуация в связи с разливом мазута в Черном море.
"Дело в том, что на сегодняшний день ситуация приближается к уровню экологической катастрофы", – подчеркнул Прокопов.
Из-за начавшихся в Керченском проливе постоянных штормов ситуация очень нестабильная: пятна перемещаются как силой глубинных течений, так и поверхностных, и могут выбрасываться на побережье регулярно даже сейчас, в холода, пояснил он. При этом осложнена работа водолазов и приборов, добавил эксперт.
"Режим ЧС связан с максимальной мобилизацией всех служб, которые будут направлены на устранение последствий аварии. Мы понимаем, что не можем снимать военных, чтобы они массово помогали, хотя какие-то части все-таки в этом участвуют. Минприроды участвует, "Заповедный Крым" – все по возможности. Сколько у кого есть людей – все брошены на устранение последствий", – сказал Прокопов.
Он отметил, что огромную помощь в сложившейся ситуации продолжают оказывать волонтеры, спасающие птиц и дельфинов.
"Количество спасенных птиц приближается к 1,5 тысячам, понятно, что не меньше погибло. Порядка 90% пострадавших и реабилитированных возвращаются в природу, и это фантастическая цифра", – заметил Прокопов.
При этом условия, в которых доводится работать всем, весьма сложные, добавил он.
"Мазут токсичный. Многое приходится многократно переделывать. При тех температурах, которые сейчас, часть погружается на дно, потом может подниматься течением… Нужен постоянный мониторинг - смотреть, где пятна образуются", – сказал ученый.
По мнению Прокопова, оценивать последствия аварии танкеров сейчас преждевременно.
"И срок восстановления экосистемы моря пока невозможно прогнозировать", – считает эксперт.
Накануне, 26 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой
рассмотреть возможность привлечь федеральные ресурсы для ликвидации мазута на побережье региона.
Позже в этот день в главке МЧС Кубани сообщили
о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов
после крушения танкеров в Керченском проливе.
ЧП произошло
15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло
около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.
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