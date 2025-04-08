https://crimea.ria.ru/20250408/aktivnoe-nastuplenie-armiya-rossii-prodvinulas-i-zakrepilas-na-pozitsiyakh-1145517437.html

Активное наступление: армия России продвинулась и закрепилась на позициях

Активное наступление: армия России продвинулась и закрепилась на позициях - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Активное наступление: армия России продвинулась и закрепилась на позициях

Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации ликвидировали более 1200 украинских боевиков и разбили четыре склада боеприпасов за сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T15:28

2025-04-08T15:28

2025-04-08T15:28

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации ликвидировали более 1200 украинских боевиков и разбили четыре склада боеприпасов за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Группировка войск "Север" на Белгородском направлении разбила формирования ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области. Противник лишился свыше 110 боевиков.Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные позиции в Донецкой Народной Республике. В зоне из ответственности ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Также уничтожен склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение в ДНР. За сутки здесь киевский режим до 270 боевиков.Воины группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований – до 410 боевиков.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Российские военные ударили по скоплениям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Украина потеряла до 165 военнослужащих, три автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.Подразделения группировки "Днепр" ликвидировали до 90 украинских боевиков в Запорожской и Херсонской областях. Также российские воины разбили две ББМ, девять автомобилей, три станции РЭБ и склад боеприпасов.Кроме того, Армия России ударила по складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250408/rossiyskie-voyska-osvobodili-guevo-v-kurskoy-oblasti-1145513052.html

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, потери всу