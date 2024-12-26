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На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов
На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 26.12.2024
На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов
ЧС федерального уровня введен после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T17:19
2024-12-26T17:38
россия
новости
краснодарский край
режим чс
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. ЧС федерального уровня введен после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает МЧС России.Глава МЧС России Александр Куренков провел из Анапы заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Уже собрано порядка 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 23 тысяч тонн. В Керченском проливе обследовано 295 квадратных километров акватории. Обработано более 29 тысяч квадратов акватории, установлено 450 метров боновых заграждений. Роспотребнадзор усиливает лабораторный контроль из-за загрязнения береговой линии в Темрюкском районе и Анапе. Специалисты установили точки отбора воздуха как в зонах жилой застройки, так и в зоне чрезвычайной ситуации, включая пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, территории санаториев "Высокий берег" и "Бимлюк" и центрального пляжа Анапы.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановилиВласти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазута Почти 5 км береговой линии очистили от мазута в Крыму за сутки
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россия, новости, краснодарский край, режим чс, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов

На Кубани введена ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов

17:19 26.12.2024 (обновлено: 17:38 26.12.2024)
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыНа побережье Кубани море выносит мазут
На побережье Кубани море выносит мазут
© Telegram_канал: мэрия Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. ЧС федерального уровня введен после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает МЧС России.
Глава МЧС России Александр Куренков провел из Анапы заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
"Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда Правительства РФ", - сказал глава МЧС России.
Уже собрано порядка 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 23 тысяч тонн. В Керченском проливе обследовано 295 квадратных километров акватории. Обработано более 29 тысяч квадратов акватории, установлено 450 метров боновых заграждений.
Роспотребнадзор усиливает лабораторный контроль из-за загрязнения береговой линии в Темрюкском районе и Анапе. Специалисты установили точки отбора воздуха как в зонах жилой застройки, так и в зоне чрезвычайной ситуации, включая пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, территории санаториев "Высокий берег" и "Бимлюк" и центрального пляжа Анапы.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.
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РоссияНовостиКраснодарский крайРежим ЧСМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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