https://crimea.ria.ru/20241226/na-kubani-vveli-chs-federalnogo-urovnya-posle-razliva-nefteproduktov-1142946727.html

На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов

На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 26.12.2024

На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов

ЧС федерального уровня введен после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T17:19

2024-12-26T17:19

2024-12-26T17:38

россия

новости

краснодарский край

режим чс

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. ЧС федерального уровня введен после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает МЧС России.Глава МЧС России Александр Куренков провел из Анапы заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Уже собрано порядка 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 23 тысяч тонн. В Керченском проливе обследовано 295 квадратных километров акватории. Обработано более 29 тысяч квадратов акватории, установлено 450 метров боновых заграждений. Роспотребнадзор усиливает лабораторный контроль из-за загрязнения береговой линии в Темрюкском районе и Анапе. Специалисты установили точки отбора воздуха как в зонах жилой застройки, так и в зоне чрезвычайной ситуации, включая пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, территории санаториев "Высокий берег" и "Бимлюк" и центрального пляжа Анапы.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановилиВласти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазута Почти 5 км береговой линии очистили от мазута в Крыму за сутки

россия

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, режим чс, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море