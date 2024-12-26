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Почти 5 км береговой линии очистили от мазута в Крыму за сутки - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Почти 5 км береговой линии очистили от мазута в Крыму за сутки
Почти 5 км береговой линии очистили от мазута в Крыму за сутки - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Почти 5 км береговой линии очистили от мазута в Крыму за сутки
Около 5 км береговой линии в Крыму очистили от мазута с потерпевших крушение танкеров за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба минприроды республики. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T11:18
2024-12-26T11:18
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
крым
новости крыма
минприроды крыма
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Около 5 км береговой линии в Крыму очистили от мазута с потерпевших крушение танкеров за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба минприроды республики.В работах по очистке участвовали более 150 человек и 30 единиц техники. С 21 по 25 декабря, по данным ведомства, обследовано 454 км береговой линии. Мониторинг и работы по очистке побережья продолжаются.По данным Центра погоды ФОБОС, в четверг балканский циклон обрушит шторм на Крым и Краснодарский край, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Однако это может благоприятно повлиять на ситуацию с разливом мазута в Черном море. По прогнозам, направление воздушного потока будет северо-восточным: мазут начнет сносить вглубь акватории Черного моря.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю. В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС. Ранее режим ЧС ввели в Анапе и в Керчи.Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнениеКогда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутомГеограф оценил риски попадания мазута на Южный берег Крыма
https://crimea.ria.ru/20241217/kakaya-promyslovaya-ryba-mozhet-postradat-iz-za-chp-v-kerchenskom-prolive-1142689884.html
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, крым, новости крыма, минприроды крыма, экология
Почти 5 км береговой линии очистили от мазута в Крыму за сутки

В Крыму за сутки отчистили от мазута почти 5 километров береговой линии

11:18 26.12.2024
 
© РИА Новости КрымУборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Около 5 км береговой линии в Крыму очистили от мазута с потерпевших крушение танкеров за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба минприроды республики.

"За 25 декабря на территории Ленинского района и на острове Тузла от загрязнений нефтепродуктами очищено 4,9 км береговой линии. Собрано и вывезено 253 мешка загрязненного песка", - говорится в сообщении.

В работах по очистке участвовали более 150 человек и 30 единиц техники.
С 21 по 25 декабря, по данным ведомства, обследовано 454 км береговой линии. Мониторинг и работы по очистке побережья продолжаются.
По данным Центра погоды ФОБОС, в четверг балканский циклон обрушит шторм на Крым и Краснодарский край, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Однако это может благоприятно повлиять на ситуацию с разливом мазута в Черном море. По прогнозам, направление воздушного потока будет северо-восточным: мазут начнет сносить вглубь акватории Черного моря.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю.
В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС. Ранее режим ЧС ввели в Анапе и в Керчи.
Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.
Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
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