https://crimea.ria.ru/20241226/remont-v-glavnoy-detskoy-bolnitse-kryma-dlilsya-9-let-1142945045.html
Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет
Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет
В Крыму завершился капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы. Он проходил в несколько этапов и растянулся на 9 лет. О том, как проходил... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T21:31
2024-12-26T21:31
2024-12-26T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершился капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы. Он проходил в несколько этапов и растянулся на 9 лет. О том, как проходил ремонт, и какой теперь будет главное детское лечебное учреждение Крыма, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач РДКБ, заведующий кафедрой детской хирургии Медицинского института КФУ им. Вернадского Анатолий Олейник.По его словам, первые ремонтные работы начались в конце 2015 года. На первом этапе провели ремонт отделений реанимации, кардиологии, педиатрии и патологии новорожденных. На втором был полностью утеплен фасад, заменены остекление и кровля, произведен частичный ремонт территории и заменена часть внешних сетей – канализации и водоснабжения.Таким образом, сейчас преобразилась вся общая площадь здания больницы, которое было открыто в 1988 году и с той поры капремонта не видело - 25 тысяч квадратных метров.Олейник считает, что уникальность ремонта заключается также в том, что рабочие приложили громадный труд, чтобы учреждение ни на минуту не прекратило оказывать помощь маленьким пациентам."Это очень трудно, когда нужно одновременно оказывать высококачественную помощь, развиваться, вводить новую схему здравоохранения, технологии и методики, когда идет ремонт. Строителям было необходимо подстраиваться под требования, чтобы у нас была возможность проводить лечебную работу. А детская медицина имеет гораздо больше ограничений, чем взрослая. Например, то же соблюдение тихого часа", - подчеркнул главный детский врач.Теперь, благодаря капитальному ремонту, все внутренние помещения детской больницы, которая оказывает медицинскую помощь не только маленьким крымчанам, но и пациентам из Херсонской и Запорожской областей, полностью обновлены. Также на 80%, благодаря спонсорской помощи, в больнице заменена мебель, а яркие граффити украсили детскую поликлинику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, анатолий олейник, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, республиканская детская клиническая больница (рдкб)
Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет
В ремонт республиканской детской больницы Крыма вложили 1 млрд 311 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым.
В Крыму завершился капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы. Он проходил в несколько этапов и растянулся на 9 лет. О том, как проходил ремонт, и какой теперь будет главное детское лечебное учреждение Крыма, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный врач РДКБ, заведующий кафедрой детской хирургии Медицинского института КФУ им. Вернадского Анатолий Олейник.
По его словам, первые ремонтные работы начались в конце 2015 года. На первом этапе провели ремонт отделений реанимации, кардиологии, педиатрии и патологии новорожденных. На втором был полностью утеплен фасад, заменены остекление и кровля, произведен частичный ремонт территории и заменена часть внешних сетей – канализации и водоснабжения.
"Третий этап начался с января 2021 года и закончился в декабре 2024 года. Он - самый большой по капиталовложениям и строительству и в деньгах составил 1 млрд 311 млн рублей. Были отремонтированы в том числе и подсобные помещения, системы вентиляции", - рассказал Олейник.
Таким образом, сейчас преобразилась вся общая площадь здания больницы, которое было открыто в 1988 году и с той поры капремонта не видело - 25 тысяч квадратных метров.
"Общее количество средств, вложенных в капремонт – 1 млрд 854 млн рублей. За это время в больницу приобретено 2033 новых единиц оборудования, в том числе так называемого тяжелого. Эта сумма составила 703 млн рублей", – назвал цифры главврач.
Олейник считает, что уникальность ремонта заключается также в том, что рабочие приложили громадный труд, чтобы учреждение ни на минуту не прекратило оказывать помощь маленьким пациентам.
"Это очень трудно, когда нужно одновременно оказывать высококачественную помощь, развиваться, вводить новую схему здравоохранения, технологии и методики, когда идет ремонт. Строителям было необходимо подстраиваться под требования, чтобы у нас была возможность проводить лечебную работу. А детская медицина имеет гораздо больше ограничений, чем взрослая. Например, то же соблюдение тихого часа", - подчеркнул главный детский врач.
Теперь, благодаря капитальному ремонту, все внутренние помещения детской больницы, которая оказывает медицинскую помощь не только маленьким крымчанам, но и пациентам из Херсонской и Запорожской областей, полностью обновлены. Также на 80%, благодаря спонсорской помощи, в больнице заменена мебель, а яркие граффити украсили детскую поликлинику.
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