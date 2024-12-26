Рейтинг@Mail.ru
Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241226/remont-v-glavnoy-detskoy-bolnitse-kryma-dlilsya-9-let-1142945045.html
Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет
Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет
В Крыму завершился капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы. Он проходил в несколько этапов и растянулся на 9 лет. О том, как проходил... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T21:31
2024-12-26T21:31
новости крыма
радио "спутник в крыму"
анатолий олейник
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
общество
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140614403_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_bb78691eb30c712b5fe53b166f3a60db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершился капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы. Он проходил в несколько этапов и растянулся на 9 лет. О том, как проходил ремонт, и какой теперь будет главное детское лечебное учреждение Крыма, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач РДКБ, заведующий кафедрой детской хирургии Медицинского института КФУ им. Вернадского Анатолий Олейник.По его словам, первые ремонтные работы начались в конце 2015 года. На первом этапе провели ремонт отделений реанимации, кардиологии, педиатрии и патологии новорожденных. На втором был полностью утеплен фасад, заменены остекление и кровля, произведен частичный ремонт территории и заменена часть внешних сетей – канализации и водоснабжения.Таким образом, сейчас преобразилась вся общая площадь здания больницы, которое было открыто в 1988 году и с той поры капремонта не видело - 25 тысяч квадратных метров.Олейник считает, что уникальность ремонта заключается также в том, что рабочие приложили громадный труд, чтобы учреждение ни на минуту не прекратило оказывать помощь маленьким пациентам."Это очень трудно, когда нужно одновременно оказывать высококачественную помощь, развиваться, вводить новую схему здравоохранения, технологии и методики, когда идет ремонт. Строителям было необходимо подстраиваться под требования, чтобы у нас была возможность проводить лечебную работу. А детская медицина имеет гораздо больше ограничений, чем взрослая. Например, то же соблюдение тихого часа", - подчеркнул главный детский врач.Теперь, благодаря капитальному ремонту, все внутренние помещения детской больницы, которая оказывает медицинскую помощь не только маленьким крымчанам, но и пациентам из Херсонской и Запорожской областей, полностью обновлены. Также на 80%, благодаря спонсорской помощи, в больнице заменена мебель, а яркие граффити украсили детскую поликлинику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241226/kak-v-krymu-budut-rabotat-bolnitsy-i-polikliniki-v-prazdnichnye-dni-1142928578.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140614403_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_ba24eb7fb78d90795464b1c469c02301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, анатолий олейник, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, республиканская детская клиническая больница (рдкб)
Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет

В ремонт республиканской детской больницы Крыма вложили 1 млрд 311 млн рублей

21:31 26.12.2024
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваРеспубликанская детская клиническая больница
Республиканская детская клиническая больница
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершился капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы. Он проходил в несколько этапов и растянулся на 9 лет. О том, как проходил ремонт, и какой теперь будет главное детское лечебное учреждение Крыма, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач РДКБ, заведующий кафедрой детской хирургии Медицинского института КФУ им. Вернадского Анатолий Олейник.
По его словам, первые ремонтные работы начались в конце 2015 года. На первом этапе провели ремонт отделений реанимации, кардиологии, педиатрии и патологии новорожденных. На втором был полностью утеплен фасад, заменены остекление и кровля, произведен частичный ремонт территории и заменена часть внешних сетей – канализации и водоснабжения.

"Третий этап начался с января 2021 года и закончился в декабре 2024 года. Он - самый большой по капиталовложениям и строительству и в деньгах составил 1 млрд 311 млн рублей. Были отремонтированы в том числе и подсобные помещения, системы вентиляции", - рассказал Олейник.

Таким образом, сейчас преобразилась вся общая площадь здания больницы, которое было открыто в 1988 году и с той поры капремонта не видело - 25 тысяч квадратных метров.
"Общее количество средств, вложенных в капремонт – 1 млрд 854 млн рублей. За это время в больницу приобретено 2033 новых единиц оборудования, в том числе так называемого тяжелого. Эта сумма составила 703 млн рублей", – назвал цифры главврач.
Олейник считает, что уникальность ремонта заключается также в том, что рабочие приложили громадный труд, чтобы учреждение ни на минуту не прекратило оказывать помощь маленьким пациентам.
"Это очень трудно, когда нужно одновременно оказывать высококачественную помощь, развиваться, вводить новую схему здравоохранения, технологии и методики, когда идет ремонт. Строителям было необходимо подстраиваться под требования, чтобы у нас была возможность проводить лечебную работу. А детская медицина имеет гораздо больше ограничений, чем взрослая. Например, то же соблюдение тихого часа", - подчеркнул главный детский врач.
Теперь, благодаря капитальному ремонту, все внутренние помещения детской больницы, которая оказывает медицинскую помощь не только маленьким крымчанам, но и пациентам из Херсонской и Запорожской областей, полностью обновлены. Также на 80%, благодаря спонсорской помощи, в больнице заменена мебель, а яркие граффити украсили детскую поликлинику.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Вчера, 10:46
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
 
Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаАнатолий ОлейникКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииОбществоРеспубликанская детская клиническая больница (РДКБ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снег, туман и гололед: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 27 декабря
22:55Режим ЧС на Кубани и закрытие района в Крыму: главное за день
22:31Нефтепродукты из затонувших танкеров на Кубани откачает спецустановка
22:06В Севастополе закрыли рейд из-за погоды
21:57В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - Аксенов
21:52В Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животных
21:31Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет
21:07ВСУ ударили по таунхаусу в Белгородской области – ранены мама с ребенком
20:51Главные экономические достижения Крыма в 2024 году
20:31Путин рассказал об экономических итогах 2024 года
20:14Путин: Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине
20:11Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО
19:56Россия может применить "Орешник" снова - Путин
19:37Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указ
19:07В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны
18:35Сад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером
18:09Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света
17:33В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков
17:31Объем выдачи льготной ипотеки в РНКБ увеличился вдвое за год
Лента новостейМолния