https://crimea.ria.ru/20241226/remont-v-glavnoy-detskoy-bolnitse-kryma-dlilsya-9-let-1142945045.html

Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет

Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Ремонт в главной детской больнице Крыма длился 9 лет

В Крыму завершился капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы. Он проходил в несколько этапов и растянулся на 9 лет. О том, как проходил... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T21:31

2024-12-26T21:31

2024-12-26T21:31

новости крыма

радио "спутник в крыму"

анатолий олейник

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

республиканская детская клиническая больница (рдкб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140614403_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_bb78691eb30c712b5fe53b166f3a60db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершился капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы. Он проходил в несколько этапов и растянулся на 9 лет. О том, как проходил ремонт, и какой теперь будет главное детское лечебное учреждение Крыма, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач РДКБ, заведующий кафедрой детской хирургии Медицинского института КФУ им. Вернадского Анатолий Олейник.По его словам, первые ремонтные работы начались в конце 2015 года. На первом этапе провели ремонт отделений реанимации, кардиологии, педиатрии и патологии новорожденных. На втором был полностью утеплен фасад, заменены остекление и кровля, произведен частичный ремонт территории и заменена часть внешних сетей – канализации и водоснабжения.Таким образом, сейчас преобразилась вся общая площадь здания больницы, которое было открыто в 1988 году и с той поры капремонта не видело - 25 тысяч квадратных метров.Олейник считает, что уникальность ремонта заключается также в том, что рабочие приложили громадный труд, чтобы учреждение ни на минуту не прекратило оказывать помощь маленьким пациентам."Это очень трудно, когда нужно одновременно оказывать высококачественную помощь, развиваться, вводить новую схему здравоохранения, технологии и методики, когда идет ремонт. Строителям было необходимо подстраиваться под требования, чтобы у нас была возможность проводить лечебную работу. А детская медицина имеет гораздо больше ограничений, чем взрослая. Например, то же соблюдение тихого часа", - подчеркнул главный детский врач.Теперь, благодаря капитальному ремонту, все внутренние помещения детской больницы, которая оказывает медицинскую помощь не только маленьким крымчанам, но и пациентам из Херсонской и Запорожской областей, полностью обновлены. Также на 80%, благодаря спонсорской помощи, в больнице заменена мебель, а яркие граффити украсили детскую поликлинику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241226/kak-v-krymu-budut-rabotat-bolnitsy-i-polikliniki-v-prazdnichnye-dni-1142928578.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, анатолий олейник, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, республиканская детская клиническая больница (рдкб)