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Над пятью регионами России сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Над пятью регионами России сбиты беспилотники
Над пятью регионами России сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Над пятью регионами России сбиты беспилотники
Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 13 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T07:12
2024-12-27T08:08
министерство обороны рф
новости
брянская область
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курская область
астраханская область
пво
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 13 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В среду 59 беспилотников ВСУ были сбиты над Азовским морем и пятью регионами России.В понедельник над Азовским морем были сбиты два дрона ВСУ. В тот же день в небе над Крымом были уничтожены три украинских беспилотника. Девять вражеских БПЛА были сбиты над Ростовской областью.В ночь на воскресенье в Ростовской области отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле Миллерово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить "Орешник" снова - ПутинНад регионами России сбиты 100 беспилотников за суткиПротивник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань
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министерство обороны рф, новости, брянская область, тульская область, белгородская область, курская область, астраханская область, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Над пятью регионами России сбиты беспилотники

Беспилотники сбиты над пятью регионами России

07:12 27.12.2024 (обновлено: 08:08 27.12.2024)
 
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Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 13 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, по два – над территориями Белгородской и Тульской областей и один – над территорией Астраханской области", – сказано в сообщении.

В среду 59 беспилотников ВСУ были сбиты над Азовским морем и пятью регионами России.
В понедельник над Азовским морем были сбиты два дрона ВСУ. В тот же день в небе над Крымом были уничтожены три украинских беспилотника. Девять вражеских БПЛА были сбиты над Ростовской областью.В ночь на воскресенье в Ростовской области отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле Миллерово.
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Министерство обороны РФНовостиБрянская областьТульская областьБелгородская областьКурская областьАстраханская областьПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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