https://crimea.ria.ru/20241227/nad-pyatyu-regionami-rossii-sbity-bespilotniki-1142955544.html

Над пятью регионами России сбиты беспилотники

Над пятью регионами России сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Над пятью регионами России сбиты беспилотники

Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 13 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T07:12

2024-12-27T07:12

2024-12-27T08:08

министерство обороны рф

новости

брянская область

тульская область

белгородская область

курская область

астраханская область

пво

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134596173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c10674a6164106660b92316c75d433.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 13 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В среду 59 беспилотников ВСУ были сбиты над Азовским морем и пятью регионами России.В понедельник над Азовским морем были сбиты два дрона ВСУ. В тот же день в небе над Крымом были уничтожены три украинских беспилотника. Девять вражеских БПЛА были сбиты над Ростовской областью.В ночь на воскресенье в Ростовской области отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле Миллерово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить "Орешник" снова - ПутинНад регионами России сбиты 100 беспилотников за суткиПротивник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань

брянская область

тульская область

белгородская область

курская область

астраханская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, брянская область, тульская область, белгородская область, курская область, астраханская область, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)