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Реконструкция трассы из Москвы в Крым и ураган в Сибири – главное за день - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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Реконструкция трассы из Москвы в Крым и ураган в Сибири – главное за день
Реконструкция трассы из Москвы в Крым и ураган в Сибири – главное за день - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Реконструкция трассы из Москвы в Крым и ураган в Сибири – главное за день
Реконструкция трассы от Москвы до Крыма, погодный Армагеддон в Сибири, недобор воды в водохранилищах полуострова, угроза обрушения улицы в Ялте и вариант нового РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T21:35
2025-04-05T21:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Реконструкция трассы от Москвы до Крыма, погодный Армагеддон в Сибири, недобор воды в водохранилищах полуострова, угроза обрушения улицы в Ялте и вариант нового гимна Республики от крымчан. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дороги в Крым и в КрымуЗа 2025-2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности, сообщили в Кабинете министров России.Среди крупных проектов, заявленных в плане - строительство и реконструкция автомобильных дорог М-2 "Крым" и М-4 "Дон", ведущих в Крым, а также многих других важных трасс по всей России.ЧП в СибириИз-за урагана в Сибири пострадали и погибли люди, сорваны крыши с домов, повалены остановки и деревья, возникло несколько десятков пожаров. Стихия бушует в Хакасии, Кемеровской и Новосибирской областях, Красноярском крае.В Хакасии введен режим ЧС, в Кемеровской области введен режим повышенной готовности.В Красноярском Крае, как и в Хакасии, помимо сильных ветров, наблюдаются ландшафтные пожары: в МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 возгораний.Ранее в МЧС Красноярского края сообщали, что в регионе бушует ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более.Крыму не хватает осадковНа фоне уменьшения притоков в водохранилища, которые питают Симферополь и Симферопольский район, воду в столицу Крыма и ее окрестности стали подавать из подземных скважин в объеме 40 тысяч кубометров в сутки. Это треть общего необходимого объема. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук Илья Николенко.Согласно расчетным прогнозам, можно ожидать, что воды в Аянском водохранилище хватит на 5 месяцев, в партизанском на 7-8 месяцев, а в Симферопольском на 14 -18, отметил Копачевский.При этом ученые уточнили, что с нынешними запасами и с учетом имеющегося опыта экономии воды Крыму хватит на год, "даже если не будет никаких притоков".Подпорная стена обрушилась в ЛивадииВ Ялте, в поселке Ливадия обрушилась подпорная стена, без воды и газоснабжения остались три многоквартирных дома, есть угроза обрушения дороги. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко."Обвал произошел на улице Виноградная. Рухнула подпорная стена во время ремонта, который производил частный собственник прилегающего участка, без воды и газа остались жильцы трех многоквартирных домов", - рассказала она.По ее словам, подача воды будет восстановлены до утра 6 апреля, а газа – не ранее понедельника. Для движения транспорта одна полоса дороги.Вариант гимна Крыма от Резника и КовитидиНародный артист РФ Илья Резник и бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди написали свой вариант нового гимна Республики и представили его в конкурсную комиссию Госсовета Крыма. Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков рассказал РИА Новости Крым, что в конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики. Также сообщалось, что к 23 марта комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных. Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250405/perestrelka-u-tts-v-makhachkale-pogib-chelovek-dvoe-raneny-1145457016.html
https://crimea.ria.ru/20250405/vsu-za-sutki-14-raz-atakovala-energoobekty-rossii-shesti-regionov-rossii-1145457354.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, новости крыма, в мире, общество
Реконструкция трассы из Москвы в Крым и ураган в Сибири – главное за день

Катаклизмы погоды в Сибири дороги от Москвы в Крым – главное за день

21:35 05.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Реконструкция трассы от Москвы до Крыма, погодный Армагеддон в Сибири, недобор воды в водохранилищах полуострова, угроза обрушения улицы в Ялте и вариант нового гимна Республики от крымчан. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Дороги в Крым и в Крыму

За 2025-2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности, сообщили в Кабинете министров России.
Среди крупных проектов, заявленных в плане - строительство и реконструкция автомобильных дорог М-2 "Крым" и М-4 "Дон", ведущих в Крым, а также многих других важных трасс по всей России.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
12:56
Перестрелка у ТЦ в Махачкале: погиб человек, двое ранены

ЧП в Сибири

Из-за урагана в Сибири пострадали и погибли люди, сорваны крыши с домов, повалены остановки и деревья, возникло несколько десятков пожаров. Стихия бушует в Хакасии, Кемеровской и Новосибирской областях, Красноярском крае.
В Хакасии введен режим ЧС, в Кемеровской области введен режим повышенной готовности.
В Красноярском Крае, как и в Хакасии, помимо сильных ветров, наблюдаются ландшафтные пожары: в МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 возгораний.
Ранее в МЧС Красноярского края сообщали, что в регионе бушует ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более.
Боевик ВСУ запускает беспилотник
13:36
ВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России

Крыму не хватает осадков

На фоне уменьшения притоков в водохранилища, которые питают Симферополь и Симферопольский район, воду в столицу Крыма и ее окрестности стали подавать из подземных скважин в объеме 40 тысяч кубометров в сутки. Это треть общего необходимого объема. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук Илья Николенко.
"В Аянское водохранилище поступило 570 тысяч кубометров (воды), тогда как среднемноголетнее значение – 2 миллиона. В Симферопольское поступил 1 миллион 434 тысяч кубов, а среднемноголетнее – 6,6 миллиона. В Партизанское пришло 369 тысяч кубов при среднемноголетнем значении 6,2 миллиона", – рассказал Копачевский.
Согласно расчетным прогнозам, можно ожидать, что воды в Аянском водохранилище хватит на 5 месяцев, в партизанском на 7-8 месяцев, а в Симферопольском на 14 -18, отметил Копачевский.
При этом ученые уточнили, что с нынешними запасами и с учетом имеющегося опыта экономии воды Крыму хватит на год, "даже если не будет никаких притоков".
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Подпорная стена обрушилась в Ливадии

В Ялте, в поселке Ливадия обрушилась подпорная стена, без воды и газоснабжения остались три многоквартирных дома, есть угроза обрушения дороги. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Обвал произошел на улице Виноградная. Рухнула подпорная стена во время ремонта, который производил частный собственник прилегающего участка, без воды и газа остались жильцы трех многоквартирных домов", - рассказала она.
По ее словам, подача воды будет восстановлены до утра 6 апреля, а газа – не ранее понедельника. Для движения транспорта одна полоса дороги.
Усадьба Меллер-Закомельского (санаторий Киев). Ялта - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
17:43
В Ялте отремонтируют три старинные улицы

Вариант гимна Крыма от Резника и Ковитиди

Народный артист РФ Илья Резник и бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди написали свой вариант нового гимна Республики и представили его в конкурсную комиссию Госсовета Крыма. Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков рассказал РИА Новости Крым, что в конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики. Также сообщалось, что к 23 марта комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных. Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста.
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Дорожный знак Въезд запрещен
12:04
Центральную улицу Симферополя перекроют на два месяца
 
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Заголовок открываемого материала
21:35Реконструкция трассы из Москвы в Крым и ураган в Сибири – главное за день
20:49В Крым на конкурс мастерства съедутся 50 студентов из 30 регионов РФ
20:14Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
19:58Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек
19:43Жителей Гурзуфа просят помочь в подготовке выставки к 80-летию Победы
19:37В Москве загорелось здание Российской государственной библиотеки
19:04Шесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором
18:47Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для России
18:10Путин в Совбезе и теракт в Крыму: главные события недели
17:43В Ялте отремонтируют три старинные улицы
17:21Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455
16:4623 храма РПЦ повреждены и два разрушены на территории Курской области
16:04Хор сибиряков едет покорять Крым с патриотической программой
15:43Ситуация в Курской области: российские военные громят врага
15:07Пожары и ураган в Красноярском крае: 60 тысяч человек сидят без света
14:49Угроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стена
14:39Техника и живая сила: в Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО
14:14Очередь на Крымский мост выросла в 2,5 раза
14:02Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в Сибири
13:54Крымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБ
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