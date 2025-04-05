https://crimea.ria.ru/20250405/rekonstruktsiya-trassy-iz-moskvy-v-krym-i-uragan-v-sibiri--glavnoe-za-den-1145461405.html

Реконструкция трассы из Москвы в Крым и ураган в Сибири – главное за день

Реконструкция трассы из Москвы в Крым и ураган в Сибири – главное за день - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Реконструкция трассы из Москвы в Крым и ураган в Сибири – главное за день

Реконструкция трассы от Москвы до Крыма, погодный Армагеддон в Сибири, недобор воды в водохранилищах полуострова, угроза обрушения улицы в Ялте и вариант нового РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T21:35

2025-04-05T21:35

2025-04-05T21:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Реконструкция трассы от Москвы до Крыма, погодный Армагеддон в Сибири, недобор воды в водохранилищах полуострова, угроза обрушения улицы в Ялте и вариант нового гимна Республики от крымчан. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дороги в Крым и в КрымуЗа 2025-2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности, сообщили в Кабинете министров России.Среди крупных проектов, заявленных в плане - строительство и реконструкция автомобильных дорог М-2 "Крым" и М-4 "Дон", ведущих в Крым, а также многих других важных трасс по всей России.ЧП в СибириИз-за урагана в Сибири пострадали и погибли люди, сорваны крыши с домов, повалены остановки и деревья, возникло несколько десятков пожаров. Стихия бушует в Хакасии, Кемеровской и Новосибирской областях, Красноярском крае.В Хакасии введен режим ЧС, в Кемеровской области введен режим повышенной готовности.В Красноярском Крае, как и в Хакасии, помимо сильных ветров, наблюдаются ландшафтные пожары: в МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 возгораний.Ранее в МЧС Красноярского края сообщали, что в регионе бушует ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более.Крыму не хватает осадковНа фоне уменьшения притоков в водохранилища, которые питают Симферополь и Симферопольский район, воду в столицу Крыма и ее окрестности стали подавать из подземных скважин в объеме 40 тысяч кубометров в сутки. Это треть общего необходимого объема. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук Илья Николенко.Согласно расчетным прогнозам, можно ожидать, что воды в Аянском водохранилище хватит на 5 месяцев, в партизанском на 7-8 месяцев, а в Симферопольском на 14 -18, отметил Копачевский.При этом ученые уточнили, что с нынешними запасами и с учетом имеющегося опыта экономии воды Крыму хватит на год, "даже если не будет никаких притоков".Подпорная стена обрушилась в ЛивадииВ Ялте, в поселке Ливадия обрушилась подпорная стена, без воды и газоснабжения остались три многоквартирных дома, есть угроза обрушения дороги. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко."Обвал произошел на улице Виноградная. Рухнула подпорная стена во время ремонта, который производил частный собственник прилегающего участка, без воды и газа остались жильцы трех многоквартирных домов", - рассказала она.По ее словам, подача воды будет восстановлены до утра 6 апреля, а газа – не ранее понедельника. Для движения транспорта одна полоса дороги.Вариант гимна Крыма от Резника и КовитидиНародный артист РФ Илья Резник и бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди написали свой вариант нового гимна Республики и представили его в конкурсную комиссию Госсовета Крыма. Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков рассказал РИА Новости Крым, что в конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики. Также сообщалось, что к 23 марта комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных. Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250405/v-yalte-otremontiruyut-tri-starinnye-ulitsy-1145461228.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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