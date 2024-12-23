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Украинские беспилотники сбили над Крымом

Украинские беспилотники сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Украинские беспилотники сбили над Крымом

Над Крымом силами российской противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T19:14

2024-12-23T19:14

2024-12-23T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Над Крымом силами российской противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.22 декабря во время атаки украинских беспилотников в селе Кирилловка Климовского района Брянской области погибла женщина. Еще одна атака была совершена ВСУ на поселок Красный Бор Климовского района.В Орле после удара двадцатью дронами произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.Всего за сутки в воскресенье российскими средствами ПВО были сбиты сто украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночьКомбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известноТри беспилотника сбили над Крымом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон)