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Украинские беспилотники сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Украинские беспилотники сбили над Крымом
Украинские беспилотники сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Украинские беспилотники сбили над Крымом
Над Крымом силами российской противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Над Крымом силами российской противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.22 декабря во время атаки украинских беспилотников в селе Кирилловка Климовского района Брянской области погибла женщина. Еще одна атака была совершена ВСУ на поселок Красный Бор Климовского района.В Орле после удара двадцатью дронами произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.Всего за сутки в воскресенье российскими средствами ПВО были сбиты сто украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночьКомбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известноТри беспилотника сбили над Крымом
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Украинские беспилотники сбили над Крымом

Над Крымом сбиты украинские беспилотники

19:14 23.12.2024 (обновлено: 19:41 23.12.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Над Крымом силами российской противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 16:50 до 17:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
22 декабря во время атаки украинских беспилотников в селе Кирилловка Климовского района Брянской области погибла женщина. Еще одна атака была совершена ВСУ на поселок Красный Бор Климовского района.
В Орле после удара двадцатью дронами произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.
Всего за сутки в воскресенье российскими средствами ПВО были сбиты сто украинских беспилотников.
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