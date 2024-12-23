https://crimea.ria.ru/20241223/v-krymu-vyros-uroven-zabolevaemosti-koronavirusom-1142862497.html

В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусом

В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусом - РИА Новости Крым, 23.12.2024

В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусом

В Крыму за последнюю неделю вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T18:52

2024-12-23T18:52

2024-12-23T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.В Роспотребнадзоре уточнили, что эти цифры свидетельствуют о росте уровня заболеваемости коронавирусом на 13% по сравнению с предыдущей неделей."По факту регистрации новых случаев коронавирусной инфекции службой обеспечивается комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренный санитарным законодательством", – отметили в Роспотребнадзоре.Лицам группы риска – пожилым, людям с хроническими заболеваниями – рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медицинских организаций. Это, по информации Роспотребнадзора, поможет избежать заражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людейВ Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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