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В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусом - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусом
В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусом - РИА Новости Крым, 23.12.2024
В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусом
В Крыму за последнюю неделю вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T18:52
2024-12-23T18:52
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.В Роспотребнадзоре уточнили, что эти цифры свидетельствуют о росте уровня заболеваемости коронавирусом на 13% по сравнению с предыдущей неделей."По факту регистрации новых случаев коронавирусной инфекции службой обеспечивается комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренный санитарным законодательством", – отметили в Роспотребнадзоре.Лицам группы риска – пожилым, людям с хроническими заболеваниями – рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медицинских организаций. Это, по информации Роспотребнадзора, поможет избежать заражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людейВ Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма
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В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусом

В Крыму уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 13%

18:52 23.12.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19
Лечение больных с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

"За период с 16 декабря по 22 декабря в Республике Крым и городе Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 97 случаев и 85 случаев соответственно", – говорится в сообщении на сайте управления.

В Роспотребнадзоре уточнили, что эти цифры свидетельствуют о росте уровня заболеваемости коронавирусом на 13% по сравнению с предыдущей неделей.
"По факту регистрации новых случаев коронавирусной инфекции службой обеспечивается комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренный санитарным законодательством", – отметили в Роспотребнадзоре.
Лицам группы риска – пожилым, людям с хроническими заболеваниями – рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медицинских организаций. Это, по информации Роспотребнадзора, поможет избежать заражения.
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