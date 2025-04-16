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Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение
Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение
Для президента США Дональда Трампа, который понимает язык бизнеса, а не дипломатии, единственным путем разрешения ситуации на Украине может стать только... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T06:10
2025-04-16T06:10
радио "спутник в крыму"
мнения
дональд трамп
андрей манойло
переговоры
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Для президента США Дональда Трампа, который понимает язык бизнеса, а не дипломатии, единственным путем разрешения ситуации на Украине может стать только коммерческий, и он неоднозначный. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По словам Манойло, урегулирование конфликта на Украине не является для Трампа самоцелью. А учитывая, что он бизнесмен, а не политик, то и решать проблему он намерен исключительно коммерческим путем и с выгодой для себя.Следовательно, когда Трамп заявляет, что у него есть "очень выгодные предложения", то это следует расценивать как типичный торг коммерсанта, отметил эксперт. При этом надо ожидать, что лидер Америки будет действовать в собственных интересах, даже если это будет значить, что конфликт на Украине рискует продолжиться, считает Манойло."Если будет выгодно с точки зрения "делания" денег урегулировать конфликт, то Трамп форсированным маршем, со всей свойственной ему кипучей энергией, будет подталкивать конфликт в сторону урегулирования и очень злиться, если то-то не получается. Если же будет выгоднее делать деньги на процессе, то Трамп, наоборот, будет этот конфликт затягивать", – сказал гость эфира.Поскольку нынешнему американскому президенту понятен только язык "коммерческих предложений, торгов, повышения и понижения ставок и все, что с этим связано", а не политики, то и все его окружение говорит на понятном ему языке, и на нем же России сегодня приходится вести диалог со США, заметил политолог.В этой связи очень верным решением руководства РФ стало привлечение к переговорам с представителями США людей от бизнеса, заметил Манойло."Очень правильно, что наша сторона Дмитриева (Кирилл, глава Российского фонда прямых инвестиций – ред.) привлекла к ведению переговоров... Это стратегически верное решение", – подытожил эксперт.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Америка в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся "на грани чего-то важного для мира в глобальном смысле". При этом он заявил о возможности в рамках договоренностей придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через "некоторые убедительные коммерческие возможности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление по конфликту на УкраинеТрамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил ЗеленскогоРвут как лоскутное одеяло: в ГД оценили план Келлога о разделе Украины
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мнения, дональд трамп, андрей манойло, переговоры, россия, сша
Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение

Для Трампа существует только коммерческий путь разрешения конфликта на Украине – мнение

06:10 16.04.2025
 
© © AFP 2016/ Robyn BeckДональд Трамп
Дональд Трамп
© © AFP 2016/ Robyn Beck
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Для президента США Дональда Трампа, который понимает язык бизнеса, а не дипломатии, единственным путем разрешения ситуации на Украине может стать только коммерческий, и он неоднозначный. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
По словам Манойло, урегулирование конфликта на Украине не является для Трампа самоцелью. А учитывая, что он бизнесмен, а не политик, то и решать проблему он намерен исключительно коммерческим путем и с выгодой для себя.

"Конфликт начат был не им, а Байденом (Джо, экс-президент США – ред.). Но ситуация сложилась, и Трамп собирается ее использовать для получения конкретной прибыли. Для него это бизнес-проект", – сказал политолог.

Следовательно, когда Трамп заявляет, что у него есть "очень выгодные предложения", то это следует расценивать как типичный торг коммерсанта, отметил эксперт. При этом надо ожидать, что лидер Америки будет действовать в собственных интересах, даже если это будет значить, что конфликт на Украине рискует продолжиться, считает Манойло.
"Если будет выгодно с точки зрения "делания" денег урегулировать конфликт, то Трамп форсированным маршем, со всей свойственной ему кипучей энергией, будет подталкивать конфликт в сторону урегулирования и очень злиться, если то-то не получается. Если же будет выгоднее делать деньги на процессе, то Трамп, наоборот, будет этот конфликт затягивать", – сказал гость эфира.
Поскольку нынешнему американскому президенту понятен только язык "коммерческих предложений, торгов, повышения и понижения ставок и все, что с этим связано", а не политики, то и все его окружение говорит на понятном ему языке, и на нем же России сегодня приходится вести диалог со США, заметил политолог.

"С точки зрения американской стороны, это, видимо, единственный путь, которым они владеют. А мы подстраиваемся, потому что для того, чтобы договориться с партнером, надо говорить на его языке", – отметил гость эфира.

В этой связи очень верным решением руководства РФ стало привлечение к переговорам с представителями США людей от бизнеса, заметил Манойло.
"Очень правильно, что наша сторона Дмитриева (Кирилл, глава Российского фонда прямых инвестиций – ред.) привлекла к ведению переговоров... Это стратегически верное решение", – подытожил эксперт.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Америка в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся "на грани чего-то важного для мира в глобальном смысле". При этом он заявил о возможности в рамках договоренностей придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через "некоторые убедительные коммерческие возможности".
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