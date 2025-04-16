https://crimea.ria.ru/20250416/trampa-ustroit-tolko-odin-put-razresheniya-konflikta-na-ukraine--mnenie-1145706930.html

Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение

Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение

Для президента США Дональда Трампа, который понимает язык бизнеса, а не дипломатии, единственным путем разрешения ситуации на Украине может стать только... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T06:10

2025-04-16T06:10

2025-04-16T06:10

радио "спутник в крыму"

мнения

дональд трамп

андрей манойло

переговоры

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Для президента США Дональда Трампа, который понимает язык бизнеса, а не дипломатии, единственным путем разрешения ситуации на Украине может стать только коммерческий, и он неоднозначный. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По словам Манойло, урегулирование конфликта на Украине не является для Трампа самоцелью. А учитывая, что он бизнесмен, а не политик, то и решать проблему он намерен исключительно коммерческим путем и с выгодой для себя.Следовательно, когда Трамп заявляет, что у него есть "очень выгодные предложения", то это следует расценивать как типичный торг коммерсанта, отметил эксперт. При этом надо ожидать, что лидер Америки будет действовать в собственных интересах, даже если это будет значить, что конфликт на Украине рискует продолжиться, считает Манойло."Если будет выгодно с точки зрения "делания" денег урегулировать конфликт, то Трамп форсированным маршем, со всей свойственной ему кипучей энергией, будет подталкивать конфликт в сторону урегулирования и очень злиться, если то-то не получается. Если же будет выгоднее делать деньги на процессе, то Трамп, наоборот, будет этот конфликт затягивать", – сказал гость эфира.Поскольку нынешнему американскому президенту понятен только язык "коммерческих предложений, торгов, повышения и понижения ставок и все, что с этим связано", а не политики, то и все его окружение говорит на понятном ему языке, и на нем же России сегодня приходится вести диалог со США, заметил политолог.В этой связи очень верным решением руководства РФ стало привлечение к переговорам с представителями США людей от бизнеса, заметил Манойло."Очень правильно, что наша сторона Дмитриева (Кирилл, глава Российского фонда прямых инвестиций – ред.) привлекла к ведению переговоров... Это стратегически верное решение", – подытожил эксперт.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Америка в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся "на грани чего-то важного для мира в глобальном смысле". При этом он заявил о возможности в рамках договоренностей придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через "некоторые убедительные коммерческие возможности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление по конфликту на УкраинеТрамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил ЗеленскогоРвут как лоскутное одеяло: в ГД оценили план Келлога о разделе Украины

https://crimea.ria.ru/20250415/zelenskiy-otvetil-spetsposlanniku-trampa-o-priznanii-pyati-territoriy-1145704732.html

россия

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, дональд трамп, андрей манойло, переговоры, россия, сша