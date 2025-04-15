https://crimea.ria.ru/20250415/uitkoff-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-rossii-i-ssha-po-ukraine-1145672907.html

Уиткофф сделал заявление о переговорах России и США по Украине

Уиткофф сделал заявление о переговорах России и США по Украине - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Уиткофф сделал заявление о переговорах России и США по Украине

Россия и США в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся на грани чего-то важного для всего мира. Такое заявление сделал спецпосланник... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T06:48

2025-04-15T06:48

2025-04-15T06:48

стивен уиткофф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Россия и США в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся на грани чего-то важного для всего мира. Такое заявление сделал спецпосланник президента Америки Стив Уиткофф, пишет РИА Новости.Уиткофф отметил, что мирное урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности идет речь о гарантиях безопасности, отказе от планов по принятию Украины в НАТО.Он также отметил возможность придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество."Потенциал придать новую форму отношениям России и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону. Партнерства ведут к стабильности", — сказал Уиткофф.Переговоры России и США18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие".27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. России и США согласовалисовместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности.25 марта в Эр-Рияде в закрытом режиме состоялась встреча "технических команд" России и США, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявилКарасин по итогу встречи.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате. Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Понимание позиции Москвы, по словам Дмитриева, открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.Очередной раунд переговоров представителей РФ и США состоялся 10 апреля в Стамбуле. От российской стороны в Турцию отправился посол Александр Дарчиев. За два дня до встречи официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявлял, что вопросы Украины в рамках этой встречи подниматься не будут. Об этом же сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. Они начались около 18 часов вечера и длились 4,5 часа. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берлинский сценарий на Украине – политолог оценил заявление КеллогаПочему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй планУиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине

сша

россия

украина

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен уиткофф, сша, россия, украина, переговоры, политика, внешняя политика, нато, новые регионы россии, новости