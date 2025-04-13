https://crimea.ria.ru/20250413/rvut-kak-loskutnoe-odeyalo-v-gd-otsenili-plan-kelloga-o-razdele-ukrainy-1145636654.html

Рвут как лоскутное одеяло: в ГД оценили план Келлога о разделе Украины

Рвут как лоскутное одеяло: в ГД оценили план Келлога о разделе Украины - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Рвут как лоскутное одеяло: в ГД оценили план Келлога о разделе Украины

Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T14:56

2025-04-13T14:56

2025-04-13T15:02

михаил шеремет

мнения

государственная дума рф

украина

кит келлог

политика

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о разделении Украины на зоны контроля тревожным сигналом главе киевского режима Владимиру Зеленскому, пишет РИА Новости.Ранее Келлог выразил мнение, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на зоны контроля по берлинскому сценарию, по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США. По задумке Келлога, британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки". Между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона". Он также предложил установить по линии фронта примерно 30-километровую демилитаризованную зону.И отметил что, режим Зеленского задолжал западным странам большие деньги, которые те теперь стремятся отбить, фактически разделив между собой контроль над ресурсами Украины.Политолог Дмитрий Журавлев в комментарии РИА Новости Крым поделился мнением, что раздел Украины по берлинскому сценарию не решит проблему, а добавит новые витки конфликта. Эксперт добавил, что при таком развитии ситуации гарантировать безопасность будет некому. К тому же эта "передышка" даст Киеву возможность перевооружиться за счет Запада. Журавлев отметил, что параллельно другой спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в своих заявлениях как раз говорит о необходимости начать с признания новых регионов за Россией.Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, также озвучил единственное решение украинского урегулирования. Он сказал, что президент США Дональд Трамп – это один из немногих западных лидеров, понимающих, что решить украинский конфликт можно только устранив его первопричины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй планУиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на УкраинеСША Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шеремет, мнения, государственная дума рф, украина, кит келлог, политика, владимир зеленский